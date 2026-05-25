Fieles desafían calor intenso en La Meca durante inicio del haj

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LA MECA, Arabia Saudí (AP) — La peregrinación anual del haj, uno de los Cinco Pilares del islam, comenzó oficialmente el lunes.

Más de 1,5 millones de peregrinos han llegado a Arabia Saudí desde fuera del país, informó el viernes Saleh bin Saad Al-Murabba, comandante de las fuerzas de pasaportes del haj. Los fieles han llegado en masa al país para el peregrinaje, marcado este año por un frágil alto el fuego en la guerra con Irán y las tensiones regionales relacionadas, sin olvidar la incertidumbre.

La peregrina egipcia Samya Abdul Moneim dijo que estaba agradecida con Dios por haber logrado llegar al haj, que se exige una vez en la vida a todo musulmán que pueda costearlo y tenga la capacidad física para realizarlo.

"Estoy en un estado de bendición y felicidad", afirmó el domingo en La Meca. "Es una sensación indescriptible, de verdad. Quiero decir, gracias a Dios, estoy bendecida".

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Por lo general, en el primer día muchos peregrinos en La Meca convergen en un enorme campamento de tiendas en el desierto cercano. Antes de eso, los peregrinos han rodeado la Kaaba, una estructura en forma de cubo, en la Gran Mezquita bajo temperaturas sofocantes. Para los peregrinos, el haj puede ser una experiencia espiritual profundamente conmovedora y una oportunidad de buscar el perdón de Dios y el borrado de pecados pasados. Los peregrinos realizan rituales durante varios días.

Este haj "es, en efecto, un reinicio total para mí", dijo el lunes desde la ciudad de tiendas de Mina Youssef Chouhoud, politólogo de la Universidad Christopher Newport en Virginia. "Rezo para salir al otro lado de este viaje con un nuevo sentido de propósito y la disciplina para llevarlo a cabo".

A su alrededor, muchos peregrinos estaban descansando y reponiendo fuerzas, dijo a través de WhatsApp, señalando lo exigente que es la peregrinación.

"Para muchos peregrinos es lo más difícil que harán en sus vidas", señaló. "Pero nada tan significativo va a ser fácil".

Le pareció inspirador "ver a tantos que han sacrificado tanto para estar aquí ... solo para competir entre sí en dar caridad y ayudarse mutuamente en el camino", dijo. "Todo esto con la esperanza de que sus intenciones y acciones puedan ser aceptadas por su Señor".

Los peregrinos desafían un calor intenso

Algunos pasan por muchos años de plegarias y esperanza de poder realizar algún día el peregrinaje, ahorrando dinero o esperando un permiso para emprender el viaje.

Mientras desafían el calor intenso para cumplir los rituales religiosos, muchos peregrinos emplean paraguas para protegerse del sol y llevan abanicos de mano. Voluntarios reparten botellas de agua para ayudarles a mantenerse hidratados, y ventiladores rocían una fina niebla de agua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que un acuerdo con Irán sobre la guerra, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz, ha sido "en gran medida negociado" tras llamadas con Israel y otros aliados en la región. Lo describió como un "Memorando de Entendimiento relativo a la PAZ" que aún debe ser finalizado por Estados Unidos, Irán y los demás países que participaron en las llamadas. Eso coronó una semana en la que Estados Unidos sopesó una nueva ronda de ataques contra Irán.

Antes del viaje para el haj, algunos dijeron que se habían apoyado en su fe para emprender el trayecto en medio de las tensiones y que sentían una enorme gratitud por la oportunidad de ir.

El haj reúne a grandes cantidades de musulmanes de diversas razas, etnias, lenguas y clases económicas, lo que crea para muchos un sentimiento de unidad.

Tensiones regionales y planes de viaje del haj

En un contexto de fuerte incertidumbre y preocupaciones globales, las autoridades de Indonesia, hogar de la mayor población musulmana del mundo, han recalcado en el período previo a la temporada del haj la planificación de contingencias para el peregrinaje y han emitido instrucciones para garantizar que los costos adicionales de viaje no se trasladen a los peregrinos indonesios.

En India, hogar de una gran minoría musulmana, la planificación de la peregrinación ha avanzado en gran medida con normalidad, aunque los altos precios del combustible han elevado los costos de viaje para los peregrinos.

La reapertura del estrecho de Ormuz empezaría a aliviar una crisis energética mundial desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevaron a Teherán a cerrar de hecho la vía marítima. Se han disparado los precios del petróleo, el gas y varios productos relacionados, sacudiendo la economía mundial. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump afirmó el domingo que el bloqueo "seguirá plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, se certifique y se firme un acuerdo".

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha lanzado ataques de represalia y el conflicto se amplió. Luego se alcanzó en abril un frágil alto el fuego.

En Arabia Saudí, los peregrinos han estado realizando el circuito ritual alrededor de la Kaaba desde que llegaron a La Meca en los últimos días. Los peregrinos en Mina acamparán allí y rezarán y rendirán culto.

Los fieles acudirán el martes en la llanura de Arafat, en lo que se considera el punto culminante de la peregrinación, donde alaban a Dios, suplican perdón y hacen plegarias. Muchos llevan peticiones de oración de sus seres queridos y levantan las manos en adoración con lágrimas corriéndoles por el rostro.

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Fam informó desde Winter Park, Florida. Los periodistas de The Associated Press Niniek Karmini en Yakarta, Indonesia, y Sheikh Saaliq en Nueva Delhi contribuyeron a este reportaje.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.