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QUITO.- La campaña electoral para los comicios de medio término cerró el jueves en Ecuador con caravanas, espectáculos artísticos y actos masivos en los que los candidatos a alcaldes y prefectos del oficialismo y otras tendencias políticas buscaron captar votos.

Más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo para elegir a 222 alcaldes, 23 prefectos (gobernadores) y siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo encargado de designar a las autoridades.

La promoción de los candidatos ecuatorianos concluirá a la medianoche, cuando iniciará el silencio electoral.

La atención se centra en las principales ciudades como Quito —de 2,8 millones de habitantes— cuyo actual alcalde Pabel Muñoz, de línea opositora, busca la reelección y se medirá con el oficialista y exministro de Inclusión Social, Harold Burbano. También contiene al exalcalde Jorge Yunda.

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En Guayaquil busca regresar al gobierno municipal la exalcaldesa Cynthia Viteri, ahora como parte del oficialismo, frente a Fiorella Ycaza, esposa del exalcalde Aquiles Álvarez , preso tras ser sentenciado por tráfico de combustibles.