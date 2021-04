Fiscalía investiga a Giuliani sobre cese de la embajadora de EU en Ucrania

La investigación abierta por la Fiscalía federal de Estados Unidos sobre el abogado del expresidente Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, también se centra en el polémico cese en 2019 de la embajadora de EE.UU. en Ucrania Marie Yovanovitch, informó el diario The New York Times.

Según el periódico, que cita a personas conocedoras del caso, la confiscación del teléfono y otros dispositivos electrónicos de Giuliani durante el registro de su apartamento en Nueva York el pasado miércoles tiene como objetivo encontrar pruebas en este sentido.

En concreto, los investigadores federales estarían buscando intercambios de comunicaciones entre Giuliani y funcionarios de la Administración Trump antes de que la embajadora fuera convocada en abril de 2019.

Yovanovitch insinuó en octubre de 2019, durante una comparecencia ante el Congreso, que su despido pudo tener que ver con los intereses financieros en Ucrania de los socios del abogado personal de Trump.

Dos socios de Giuliani, el ucraniano Lev Parnas y el bielorruso Igor Fruman, fueron acusados ese mes de haber canalizado miles de dólares en donaciones extranjeras a campañas políticas estadounidenses para ganar influencia.

"No conozco los motivos del señor Giuliani para atacarme. Pero los individuos que han sido nombrados en la prensa como contactos del señor Giuliani podrían haber creído que sus ambiciones financieras personales peligraban con nuestra política anticorrupción en Ucrania", dijo entonces la diplomática.

Además, la policía espera encontrar intercambios de mensajes con funcionarios ucranianos que habían tenido encontronazos con Yovanovitch, incluidas algunas de las personas que supuestamente estaban ayudando a Giuliani a buscar información que pudieran perjudicar a Joe Biden, que en aquel momento aspiraba a convertirse en el candidato demócrata a las presidenciales.

Un tribunal federal de Manhattan investiga los negocios de Giuliani en Ucrania y si este presionó ilegalmente al Gobierno de Trump en 2019 en favor de funcionarios y empresarios ucranios, quienes, supuestamente, ayudaban al abogado a buscar trapos sucios sobre los rivales políticos de Trump, incluido Biden.

Después de que la Policía federal de Nueva York registrara su apartamento y su oficina y se incautara de varios dispositivos electrónicos, Giuliani aseguró que los investigadores están "celosos" de la carrera profesional de su cliente.

"He hecho su trabajo durante más tiempo y mucho mejor que ustedes. (...) No han tenido una persona como yo en una oficina de la fiscalía de EE.UU. desde que me fui. ¡No me extraña que estén celosos!", dijo Giuliani, quien además describió a los investigadores como "una vergüenza".

