Fotógrafa mexicana Abril Rojas relata detención y tortura en Israel

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- La fotógrafa mexicana

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" ydurante 36 horas por parte de, cuando iba rumbo a Gaza a llevar ayuda humanitaria.La delegada mexicana señaló que junto a otros y otrasfue, "enfrentando una brutalidad extrema que dejó aes estado grave"."Vivimosen un verdaderoflotante, sometidos a unaimpune. Recibimos golpes, gases, falta de aire, soportamos temperaturas extremas dentro de contenedores,", señaló la documentalista quien ya está en territorio mexicano.Llamó a que laeste "centro de horror" y urgió a qué se liberen los demás activistas, además que seprincipalmente la de las personas mexicanas.Pidió además que"está" ycon Israel.