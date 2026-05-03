Fotógrafa mexicana Abril Rojas relata detención y tortura en Israel
La fotógrafa describe condiciones inhumanas y hospitalización de 38 compañeros.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- La fotógrafa mexicanaAbril Rojas denunció un " campo de concentración
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" y tortura durante 36 horas por parte de autoridades de Israel, cuando iba rumbo a Gaza a llevar ayuda humanitaria.
La delegada mexicana señaló que junto a otros y otras 174 activistas fue capturada en aguas internacionales, "enfrentando una brutalidad extrema que dejó a 38 compañeros hospitalizados es estado grave".
"Vivimos condiciones infrahumanas en un verdadero campo de concentración flotante, sometidos a una tortura impune. Recibimos golpes, gases, falta de aire, soportamos temperaturas extremas dentro de contenedores, tratados de forma inhumana", señaló la documentalista quien ya está en territorio mexicano.
Llamó a que la humanidad condene este "centro de horror" y urgió a qué se liberen los demás activistas, además que se protejan a las flotillas principalmente la de las personas mexicanas.
Pidió además que México condene "está tortura" y rompa relaciones con Israel.
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