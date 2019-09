Francisco critica la crisis migrante

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco lamentó el domingo la "cultura de la comodidad" que lleva a la indiferencia ante una crisis global de migraciones y refugiados.

"No podemos ser indiferentes a la tragedia de viejas y nuevas formas de pobreza, al desolador aislamiento, el desdén y la discriminación que experimentan aquellos que no pertenecen a ´nuestro grupo", dijo Francisco, que ha convertido la atención a los migrantes en una clave de su pontificado, durante una misa por el Día Mundial de los Migrantes y Refugiados.

"No podemos permanecer insensibles, con el corazón muerto, ante la miseria de tantas personas inocentes. No debemos dejar de llorar. No debemos dejar de responder", afirmó.

Muchos migrantes y refugiados de conflictos en todo el mundo asistieron a la misa en la Plaza de San Pedro, que terminó desvelando una escultura de bronce que muestra a migrantes en un bote abarrotado.

"Esta escultura muestra a un grupo de migrantes de varias culturas y diferentes periodos históricos. Quería esta obra artística aquí en la Plaza de San Pedro para recordar a todo el mundo el desafío evangélico de la hospitalidad", dijo Francisco.