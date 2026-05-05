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Giorgia Meloni denuncia foto deepfake y alerta sobre riesgos

La mandataria italiana reaccionó con humor a incidentes previos y destacó que la manipulación de la foto la hizo ver mejor.

Por AP

Mayo 05, 2026 05:48 p.m.
A
Giorgia Meloni denuncia foto deepfake y alerta sobre riesgos

ROMA (AP) — La primera ministra italiana Giorgia Meloni denunció el martes la circulación de una foto "deepfake" suya —posando en la cama, con lencería— y se quejó de que ese tipo de imágenes creadas con inteligencia artificial se estaban utilizando para difamarla.

Denuncia de Giorgia Meloni por foto deepfake

Meloni compartió la foto en Facebook. Junto a ella incluyó una aparente publicación de alguien llamado Roberto, quien al parecer también la había compartido en redes sociales con el comentario de que Meloni debería sentirse "avergonzada" de sí misma.

Meloni advirtió que nadie debería difundir ese tipo de imágenes en redes sociales sin verificarlas.

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"Los deepfakes son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y atacar a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchos otros no pueden", indicó la mandataria.

Reacciones y contexto sobre la imagen manipulada

No se sabe si Meloni denunciará el incidente ante las fuerzas del orden, como le instaron a hacerlo personas que comentaron su publicación. Sin embargo, reconoció que la manipulación de la foto "en realidad me hizo ver mucho mejor".

"Pero el hecho sigue siendo que, para atacar y decir mentiras, la gente ahora usará absolutamente cualquier cosa", escribió.

No es la primera vez que la imagen de Meloni, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia, causa revuelo. En febrero estalló un pequeño escándalo después de que en una iglesia de Roma apareciera un querubín con un parecido sorprendente a Meloni.

Entonces, Meloni reaccionó con sentido del humor.

"No, definitivamente no me parezco a un ángel", escribió Meloni en redes sociales, junto una foto de la obra y un emoji de risa/llanto.

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