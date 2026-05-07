Gobierno de Trump propondrá suavizar restricciones sobre contaminantes de agua

WASHINGTON (AP) — La administración Trump propondrá pronto suavizar los límites de la era Biden sobre los "químicos eternos" en el agua potable, al retrasar la aplicación de estándares estrictos para dos tipos comunes y al rescindir los límites para algunas formas más raras de la sustancia, según un funcionario de la agencia ambiental estadounidense.

La propuesta iniciará el proceso formal para revertir partes de los primeros límites en la historia sobre los contaminantes -- conocidos como PFAS -- en el agua potable, finalizados durante la administración del expresidente Joe Biden. En ese momento, los funcionarios determinaron que aumentaban el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos cánceres y nacimientos de bebés con bajo peso.

Jessica Kramer, jefa de la Oficina de Agua de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), afirmó el jueves en una conferencia en Washington, D.C. que la agencia pretendía rescindir y volver a examinar ciertos límites que, según ella, fueron emitidos de manera indebida por la administración Biden. La medida se alinea con acciones anunciadas por la EPA hace un año.

La propuesta llega en un momento en que la agencia enfrenta escrutinio del movimiento Make America Healthy Again en temas como los PFAS y los pesticidas. El grupo en parte aboga contra los daños ambientales corporativos y ha sido impulsado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

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Aún no se han divulgado los detalles del plan, pero funcionarios habían dicho previamente que propondrían rescindir los límites para tres tipos de PFAS, incluidos los conocidos como sustancias GenX que se encuentran en Carolina del Norte. Luego los reconsiderarán. Harán lo mismo con un límite para una mezcla de varios tipos de PFAS.

"Necesitamos normas de agua potable que sean jurídicamente defendibles. Necesitamos regulaciones de agua potable que no sean susceptibles de impugnación legal porque no se siguió el proceso explícito de la Ley de Agua Potable Segura. Y eso es una enorme preocupación", declaró Kramer en una conferencia sobre acceso a agua potable y aguas residuales seguras.

Señaló que la intención es reiniciar el proceso y cumplir la ley. La administración Biden enfrentó acusaciones de no haber seguido el proceso legal correcto, al avanzar demasiado rápido con los límites para los tipos menos comunes de PFAS.

La agencia indicó que está comprometida a ayudar a las empresas de servicios públicos a reducir los PFAS en el agua potable. La agencia brinda asistencia técnica y ha habido miles de millones de dólares en financiamiento adicional disponibles para ayudar a instalar y gestionar el tratamiento costoso y a veces complejo que se necesita para eliminar los químicos.

La norma de la administración Biden también estableció estándares estrictos para los dos tipos comunes de PFAS, conocidos como PFOA y PFOS, en 4 partes por billón. La EPA ha dicho que pretende dar a las empresas de servicios públicos dos años adicionales —hasta 2031— para cumplir con esa norma.

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, indicó el año pasado, cuando se anunció por primera vez esta medida, que retrasar el plazo era una "flexibilidad de sentido común".

"Esto respaldará a los sistemas de agua en todo el país, incluidos los sistemas pequeños en comunidades rurales, mientras trabajan para abordar estos contaminantes", indicó Zeldin en ese momento.

Sobre el agua potable en general, la administración Trump dijo que defendería estándares estrictos para reducir el plomo en el agua del grifo. Eso contrasta con sus esfuerzos por recortar protecciones de salud para el carbón y otras fuentes de energía contaminantes.

"Si bien con otras normas han buscado destruirlas , con éstas están usando un método un poco más quirúrgico y mesurado, en parte por la resonancia que estos temas tienen entre los votantes", señaló Melanie Benesh, vicepresidenta de asuntos gubernamentales del grupo sin fines de lucro Environmental Working Group.

Según la organización sin fines de lucro, obligar a las empresas de servicios públicos a tratar varios tipos de PFAS puede ayudar a garantizar que otras sustancias potencialmente dañinas también se filtren del agua.

Benesh también sostuvo que la medida probablemente es ilegal: la Ley de Agua Potable Segura, que autoriza a la EPA a regular contaminantes en el agua potable, impide emitir regulaciones más débiles de las que estaban vigentes previamente.

El público tendrá la oportunidad de comentar antes de que el cambio se finalice.