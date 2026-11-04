Groenlandia aprueba acuerdo de seguridad

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ILULISSAT, Groenlandia.- Los legisladores de Groenlandia aprobaron el martes un acuerdo con Dinamarca y Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, luego de meses de presión del presidente estadounidense Donald Trump, que busca controlar el territorio semiautónomo de un país aliado que pertenece a la OTAN.

El acuerdo trilateral allana el camino para establecer más bases estadounidenses en Groenlandia, y reducir las tensiones por las reiteradas exhortaciones de Trump a que ésta pase a formar parte de EU.

El objetivo del acuerdo es reforzar la presencia militar de EU en la vasta isla, la cual seguirá bajo control danés y con gobierno autónomo. Seguiría aplicándose incluso si Groenlandia opta por la independencia.

Los legisladores groenlandeses emitieron 16 votos a favor del acuerdo y cero en contra, con siete abstenciones.

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A unos 570 kilómetros al norte de Nuuk, Nukaaka Lund-Mathaeussen esperaba que la aprobación del acuerdo signifique que el gobierno de Trump "consiguió lo que querían".

"Con suerte, después de esto no estaremos recibiendo amenazas solapadas del gobierno estadounidense", dijo a The Associated Press la residente de Ilulissat , de 28 años de edad, tras la votación.

William Tukula, un chef de 34 años en la misma localidad, dijo que había visto publicaciones en Facebook de groenlandeses de edad avanzada que estaban "un poco asustados por Trump y los soldados".

El presidente estadounidense había dicho anteriormente que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control.