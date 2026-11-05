Guerra motivó la derrota: Trump

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Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este miércoles que la guerra que inició contra Irán el pasado febrero está detrás de la contundente derrota republicana en las elecciones del martes debido al incremento que provocó en los precios de los combustibles, aunque aseguró que, si tuviera que volver a elegir, atacaría de nuevo a la República Islámica.

Al ser preguntado por las críticas vertidas este miércoles por su vicepresidente, JD Vance, contra la guerra de Irán, Donald Trump consideró que lo dicho por él "es, en gran medida, cierto", porque el conflicto "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", añadió el republicano, que el pasado 28 de febrero dio la orden de llevar a cabo ataques conjuntos con Israel que dieron pie a un conflicto que ha minado el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz y sigue abierto ocho meses después.

JD Vance culpó este miércoles al descontento por la impopular guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán como la principal causa de la estrepitosa derrota republicana en las elecciones legislativas donde los demócratas recuperaron el control del Congreso.

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"Cualquier conversación honesta sobre el rumbo que debemos tomar a partir de ahora tiene que empezar por ahí", insistió el posible aspirante a la presidencia en 2028. "A quienes están furiosos y quieren decir ´se lo advertimos´: tienen razón, nos lo advirtieron", reconoció.