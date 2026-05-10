Hallan varios cuerpos dentro de tren en Laredo, Texas
El tren de carga de Union Pacific fue localizado cerca de la estación ferroviaria en Laredo, sin detalles sobre número o causa de muerte.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades hallaron múltiples cuerpos al interior de un tren de carga en Laredo, Texas, cerca de la frontera de Estados Unidos con México.
Hallazgo y ubicación del tren
El tren de Union Pacific fue hallado poco después de las 14:30 horas del domingo, en las inmediaciones del 12100 de Jim Young Way, informó el Departamento de Policía de Laredo. El lugar se encuentra cerca de la estación ferroviaria de Union Pacific, al norte de Laredo.
Detalles sobre las víctimas y condiciones
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La policía habló de varios cadáveres, pero no detalló el número exacto, la causa de la muerte ni cuánto tiempo podrían haber llevado allí.
El hallazgo se produce en momentos en que Laredo ha enfrentado una ola de calor, con temperaturas de 35 grados centígrados y un índice de calor que esta tarde llegó a 40 grados.
Las autoridades tampoco han reportado si las víctimas eran extranjeras, o si eran migrantes.
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