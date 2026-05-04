Hombre armado dispara cerca Casa Blanca y es baleado por Servicio Secreto

WASHINGTON (AP) — Un hombre que fue visto por agentes policiales portando un arma en las inmediaciones de la Casa Blanca fue baleado el lunes después de abrir fuego contra las autoridades cerca del Monumento a Washington, informó el Servicio Secreto.

Servicio Secreto responde a tiroteo cerca Casa Blanca

Agentes de civil vieron al hombre alrededor de las 3:30 de la tarde en el área cercana al complejo de la Casa Blanca y observaron la marca del arma en él, indicó el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn. Los agentes lo siguieron brevemente y se pusieron en contacto con elementos uniformados.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, intentó huir cuando los agentes del Servicio Secreto se le acercaron. Quinn dijo que el hombre comenzó a disparar contra los agentes, quienes respondieron a la agresión.

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Menor herido y traslado a hospital tras tiroteo

El presunto agresor fue trasladado a un hospital local. Quinn señaló que no tenía información sobre la condición del sospechoso.

El personal de emergencia también trasladó a un menor que recibió un disparo pero no resultó herido de gravedad, añadió Quinn, quien no pudo asegurar que el transeúnte, que también fue llevado a un hospital, hubiera sido alcanzado por los disparos del arma del sospechoso.

"Dejaremos que los médicos determinen eso", dijo, aunque señaló que "los investigadores creen que fue alcanzado por el sospechoso".

Añadió que la policía de Washington, D .C., investigará el tiroteo, en el que participaron agentes federales.

El Servicio Secreto pidió a la gente que se mantuviera alejada de la zona en lo que los equipos de emergencia respondían al tiroteo a poca distancia de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump realizaba un evento de pequeñas empresas.

La Casa Blanca fue cerrada brevemente mientras las autoridades investigaban el incidente. El Servicio Secreto condujo a los periodistas hacia la sala de prensa, y Trump continuó con su evento sin interrupción.

El incidente atrajo una gran presencia policial, poco más de una semana después de que un hombre armado intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Cole Tomas Allen ha sido acusado en ese incidente, en el que un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el chaleco antibalas y no resultó herido de gravedad.

Quinn dijo que aún se desconoce si el incidente del lunes estaba relacionado con Trump "No voy a sacar conjeturas sobre eso", dijo Quinn. "Si estuvo dirigido al presidente o no, no lo sé, pero lo averiguaremos".