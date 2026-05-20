HRW denuncia que Israel bloquea ayuda a Gaza

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que Israel bloquea la ayuda para Gaza y sigue matando a civiles a pesar de la presencia de la Junta de Paz, creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, que presentará este jueves su informe del progreso semestral ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Se suponía que el plan era aliviar. En cambio, los palestinos de Gaza siguen pasando hambre, siguen sin poder acceder a la atención médica y se sigue matando a civiles", afirmó Adam Coogle, director adjunto para Oriente Medio de HRW.

Junta de Paz y su función en el conflicto de Gaza

La Junta de Paz, que el Consejo respaldó el pasado noviembre, "tiene el cometido de evaluar el cumplimiento por las partes del Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza", recordó la organización.

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"La rápida expansión y la protección de la ayuda son fundamentales para el plan, junto con la restauración de la infraestructura civil esencial. Sin embargo, los volúmenes de ayuda siguen estando muy por debajo de los niveles necesarios y las rutas de acceso humanitario críticas han sido obstruidas repetidamente", apuntó.

Está previsto que Nickolay Mladenov, Alto Representante para Gaza de la Junta de Paz, comparezca ante el Consejo de Seguridad para informar de los supuestos avances logrados en los últimos meses durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Palestina.

Críticas de HRW sobre la ayuda y situación civil en Gaza

"Independientemente de lo que la Junta de Paz le diga al Consejo de Seguridad, así es como se ve la vida seis meses después", aseveró Coogle.

HRW señaló que un informe de la Junta de Paz asegura que la ayuda aumentó en más de un 70 % en comparación con los niveles previos al alto el fuego.

Sin embargo, la organización subraya que estas cifras "omiten que los volúmenes de ayuda han disminuido desde principios de 2026".

"No se han recuperado hasta los niveles anteriores al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán a finales de febrero, y nunca han alcanzado el mínimo que, según la ONU, es necesario", explicó.

La ONG pidió a los miembros del Consejo de Seguridad que "contrasten lo que escuchen" en la comparecencia de la Junta de Paz con los datos de "las agencias de la ONU desde el terreno".

"Ningún intento de manipular la información puede ocultar el hecho de que la ayuda no está llegando en la medida necesaria, los pacientes no tienen acceso a una atención médica adecuada y los pasos fronterizos hacia Gaza siguen estando limitados", aseveró Coogle.