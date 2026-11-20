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LA HAYA, Holanda.- En un fallo histórico, el máximo tribunal de Naciones Unidas dictó el jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá en una brutal operación militar de 2017 y ordenó a la nación del sudeste asiático permitir el regreso a casa de las personas que huyeron de la violencia.

El presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yuji Iwasawa, dijo que el tribunal, en una decisión de 9 votos a favor y 6 en contra, consideró que Myanmar "ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el estado de Rakhine, en violación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio".

El panel de 15 jueces del tribunal internacional, del que formaba parte Navi Pillay, la respetada jurista internacional que ganó el Premio Nobel de la Paz el mes pasado, rechazó el argumento de Myanmar de que su campaña militar era una operación legítima contra la insurgencia.

Iwasawa dijo que la CIJ "determina que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyá, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a rohinyá que intentaba huir.

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