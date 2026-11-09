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Hutíes atacan objetivos en Arabia Saudí

Por AP

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Hutíes atacan objetivos en Arabia Saudí
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      Saná, Yemen.- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo una serie de ataques contra diversos objetivos civiles, energéticos y militares de Arabia Saudí, entre ellos el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad e instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco.

      El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií aliado de Irán lanzó cuatro operaciones que incluyeron el disparo de misiles balísticos, de crucero y drones contra objetivos en suelo saudí.

      La primera operación tuvo como objetivo el aeropuerto capitalino, tanques de almacenamiento de petróleo de Aramco y el Centro Financiero de Riad, unos ataques que Sarea afirmó que "fueron directos y precisos" y que "causaron daños significativos".

      Por otra parte, Sarea afirmó que los hutíes también apuntaron contra instalaciones de Aramco en la ciudad de Abqaiq, al este de Riad, así como contra "concentraciones de tropas saudíes" en la provincia septentrional yemení de Al Yauf y en las demarcaciones administrativas de Marib y Lahj del Yemen.

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      El portavoz afirmó que estos ataques fueron una respuesta a los bombardeos de la coalición liderada por Riad, que interviene en el Yemen desde 2015.

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