ICE ofrece apoyo de seguridad para el Mundial en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrían estar presentes en algunos de los partidos del Mundial de Futbol que se jugarán en Estados Unidos, para apoyar a las autoridades locales en la seguridad del torneo que arranca en junio, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Acciones de la autoridad

Según dijeron este miércoles fuentes del DHS a la cadena NBC, ICE ha ofrecido respaldo a los departamentos de policía locales y a otras agencias federales para brindar seguridad adicional en los perímetros de los estadios durante los partidos.

Los agentes de ICE comúnmente hacen parte de los refuerzos federales para cuidar eventos deportivos de grandes multitudes como el Súper Bowl y el Kentucky Derby.

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¿Qué declararon los organizadores y autoridades?

Una de las fuentes dijo a NBC que los agentes de ICE no realizarán controles de estatus migratorio a las personas y añadió que el uso de uniforme por parte de los oficiales de esa agencia dependerá de cada sede.

La información sale a la luz después que el presidente del comité anfitrión del Mundial en Miami, Ridney Barreto, afirmara la semana pasada haber recibido garantías personales del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de que el ICE no estará presente en los estadios este verano.

"Mucha gente está comentando (y diciendo): 'Bueno, el ICE estará en el estadio'. Hablé con Marco Rubio. El ICE no va a estar en el estadio. Esto no se va a convertir en una especie de operación de redadas masivas. Ese no es el propósito de esto", dijo Rodney a The Athletic, el servicio deportivo de The New York Times.

Pero defensores de los inmigrantes han expresado escepticismo, una coalición de organizaciones defensoras de los inmigrantes en Florida enviaron una carta solicitando el anuncio de una moratoria oficial sobre la aplicación de las leyes de inmigración durante el torneo futbolístico.

Hasta la noche de este miércoles, no está claro si algún departamento o agencia ha aceptado la oferta del ICE. Sin embargo, los oficiales y agentes del ICE que presten servicios de seguridad no verificarán el estatus migratorio de los espectadores ni de los empleados, afirmaron los funcionarios.

Las fuentes explicaron a NBC que el DHS no ha emitido ninguna directriz interna dentro de la agencia que instruya a los oficiales del ICE encargados de las labores de control migratorio a mantenerse alejados de los estadios de la Copa Mundial.