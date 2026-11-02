Iliana Yotova gana la segunda elección búlgara

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Varna, Bulgaria.- La candidata prorrusa Iliana Yotova ganó con claridad la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales en Bulgaria, según varios sondeos publicados casi tres horas después del cierre de los centros de voto a las 18.00 GMT y a la espera de resultados oficiales.

De acuerdo con los datos de las agencias demoscópicas Trend, Myara y Alpha, la actual presidenta en funciones se impuso con un 58 % de los votos contra su rival europeísta Andrey Gyurov, quien obtuvo un 38 %, mientras que un 4 % votó que no apoya a ninguno de los dos candidatos.

La participación en estas elecciones volvió a ser excepcionalmente baja, con un estimado del 27 %, solo cuatro puntos porcentuales más que en la primera vuelta hace una semana, agregaron los sondeos emitidos por diferentes televisiones locales.

En esa primera ronda, la diferencia entre los dos candidatos había sido solo de tres puntos porcentuales: 35 % para Yotova y 32 % para Gyurov.

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Yotova, una exdiputada socialista de 62 años, aboga por restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y centrarse solo en la diplomacia para salir del conflicto.

Durante la campaña aseguró que será lo que calificó como una "presidenta de la paz", al tiempo que acusó a su rival, un economista y ex primer ministro interino de 50 años, de querer implicar al país balcánico —con históricas relaciones con Rusia— en la guerra de Ucrania.

A la espera de resultados oficiales, Yotova agradeció a los votantes por su confianza y también al partido Bulgaria Progresista de Radev por su apoyo.