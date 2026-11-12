Impulsan mercados mundiales de carbono

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Antalya, Turquía.- Una docena de países han firmado este jueves la Declaración de Antalya para impulsar los mercados internacionales de créditos de carbono y movilizar la financiación privada destinada a la acción climática, mediante políticas públicas que favorezcan la demanda empresarial de estos instrumentos.

El documento, promovido por la Coalición para el Crecimiento de los Mercados de Carbono, cuenta con el respaldo de Canadá, Francia, Indonesia, Italia, Kenia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Suiza, el Reino Unido y Zambia.

Según los países adscritos, estos mercados "desempeñan un papel importante a la hora de dirigir el capital hacia la acción climática y el crecimiento positivo para el clima".

La Declaración de Antalya (ciudad turca en la que está teniendo lugar la COP31) pretende orientar a los gobiernos en el desarrollo de normas que aporten "claridad y coherencia" a los mercados, incentiven la inversión de las empresas y faciliten la conexión entre iniciativas nacionales e internacionales.

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El ministro de Medioambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum, ha señalado que la declaración reconoce el papel de estos mercados en la arquitectura de financiación climática y en el cumplimiento de los objetivos internacionales.