India obliga a Twitter a eliminar críticas a su actuación en pandemia

Las redes sociales han sido de las plataformas de internet que más se han utilizado durante la contingencia sanitaria por Covid-19. Los usuarios de todo el mundo las han usado no solo para entretenerse sino para acceder a las últimas noticias, a recomendaciones para estar protegidos y también para señalar la actuación de las autoridades al respecto. Pero hay países que no están dispuestos a aceptar las críticas y, en la India, se obligó a Twitter a retirar contenido en donde se reprochaba su respuesta ante la crisis sanitaria.

De acuerdo con el medio "TechCrunch", la India está tratando de silenciar las críticas en internet hacia su gobierno y ordenó eliminar más de 50 tuits en los que los ciudadanos señalaban la mala respuesta de las autoridades ante la pandemia de Covid-19.

Twitter reveló la orden del gobierno sobre la base de datos Lumen, un proyecto de la Universidad de Harvard. La compañía también dio a conocer que decidió acatar la petición y ha bloqueado el acceso de los contenidos señalados a los residentes. Algunos de los tweets borrados por incluir críticas pertenecen a cuentas de un miembro del Parlamento, un ministro y miembros destacados de la industria cinematográfica.

La compañía no habló directamente de la eliminación de contenido en un comunicado en el que se pronunció al respecto, sino que describió su política explicando que solo "retendrá el acceso" al contenido dentro de una región específica en donde se considera ilegal, aunque no viola las políticas de las redes sociales. La firma agregó que siempre notifica a los titulares de las cuentas directamente cuando una orden legal afecta su servicio.

A pesar de haber obedecido la medida con respecto a las publicaciones, Twitter se ha mantenido firme en otros casos y, en febrero, dio a conocer que no bloquearía a activistas, periodistas y políticos críticos de la administración actual en India. Lo que está tratando de lograr es un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto de las leyes locales.

Cabe señalar que la India está luchando con un aumento récord de casos de Covid-19. Los hospitales se han visto abrumados y la escasez de oxígeno ha agravado los esfuerzos para tratar los casos graves. Ante la situación algunos están culpado a la administración del primer ministro Narendra Modi por permitir los mítines electorales abarrotados, las reuniones religiosas y la falta de preparación para una segunda ola, entre otras cuestiones.

También hay que decir que Twitter no es la única plataforma afectada. "TechCrunch" informó que tanto Twitter como Facebook e Instagram han tenido que eliminar alrededor de 100 publicaciones en la India, algunas de las cuales criticaron el manejo del coronavirus por parte de Nueva Delhi, esto para cumplir con una orden de emergencia que el gobierno indio confirmó había enviado este domingo.

Las autoridades del país han señalado que la petición de eliminar cierto contenido no está relacionada con un acto de censura sino que se trataba de publicaciones que podían generar pánico entre el público, obstaculizar sus esfuerzos para contener la pandemia o, simplemente, eran engañosas.

Más censura

Hay que señalar que no es la primera vez que Twitter enfrenta un tema de censura en la India. En febrero de este año el gobierno amenazó a la plataforma social y le dijo que tenía que eliminar cierto contenido, de lo contrario, sus empleados podrían ir a la cárcel.

En ese entonces el gobierno ordenó a Twitter borrar el "contenido que fomente la insurrección o los empleados se enfrentarán a un posible tiempo en la cárcel". Lo que sucedió es que, en un inicio, la red de microblogging había bloqueado 257 cuentas que criticaban al gobierno del primer ministro por su actuación en torno a las protestas de los agricultores pero, al final, volvió a habilitar las cuentas, lo que derivó en el envío de la orden.

Las cuentas eran de líderes de la oposición del gobierno, además de sitios de periodismo de investigación, críticos y escritores. Cuando el movimiento comenzó a crecer Twitter decidió eliminar algunas de las cuentas. No obstante, revirtió su decisión, diciendo que los tweets no eran dañinos y que protegerían la libertad de expresión pues, además, el contenido era de interés público.

En respuesta, el Ministerio de TI de la India, ordenó que se bloquearan de nuevo argumentando: "Twitter es un intermediario y están obligados a obedecer las instrucciones del gobierno. La negativa a hacerlo invitará a una acción penal".