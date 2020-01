Indonesia ofrece recompensa para quitarle un neumático del cuello a cocodrilo

Un cocodrilo que lleva desde 2016 con un neumático atascado alrededor de su cuello ha propiciado una arriesgada iniciativa en Indonesia para recompensar a quien logre retirar la rueda del reptil.



"Hay mucha presión de los ciudadanos para que se ayude al cocodrilo que lleva desde 2016 atascado, la gente quiere verlo libre", dijo este viernes a Efe en conversación telefónica el jefe de la agencia de conservación en Célebes Central, Hasmuni Hasmar, promotores de la iniciativa.



El cocodrilo de agua salada de casi cuatro metros se encuentra en el río Palu, que cruza la ciudad del mismo nombre, capital de Célebes Central (centro del archipiélago indonesio).



Hasmar indicó que el gobernador de Célebes Central, Longki Djanggola, pidió a su agencia que solucione el caso y justificó la llamada a la participación ciudadana debido a la escasez de recursos con los que cuenta el organismo gubernamental de conservación.



"Por supuesto esperamos que no haya ningún herido, por eso estamos buscando sobre todo a profesionales para llevarlo a cabo. Si tienen experiencia lidiando con cocodrilos será mejor", dijo el jefe de la agencia indonesia.



El concurso comenzó el 28 de enero y la cantidad de la recompensa no se ha hecho pública ya que Hasmar quiere que la gente "no lo haga solo por el premio".



Indonesia es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta y cuenta con cientos de especies amenazadas por el desarrollo industrial y agrícola incluidos el orangután, el rinoceronte de Sumatra o el tigre de Sumatra.