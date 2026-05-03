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Inundaciones en Kenia dejan 18 muertos y miles afectados

Más de 54 mil hogares afectados y daños en infraestructura sanitaria y educativa

Por AP

Mayo 03, 2026 06:26 p.m.
A
Inundaciones en Kenia dejan 18 muertos y miles afectados

NAIROBI, Kenia (AP) — Recientes inundaciones durante las persistentes lluvias en Kenia dejaron 18 muertos durante la última semana, la mayoría de ellos ahogados, informó la policía el domingo.

Impacto en la comunidad

Más de 54.000 hogares se han visto afectados por las inundaciones en todo el país, incluidas 6.000 viviendas en la capital, Nairobi, indicó el Ministerio del Interior.

Decenas de escuelas y hospitales han quedado inundados en todo el país. Además, 17 carreteras se han visto afectadas.

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Desplazamientos y alertas oficiales

Los deslizamientos de tierra también han obligado a miles de personas a desplazarse desde la zona occidental del Valle del Rift, al tiempo que las autoridades hicieron un llamado a los residentes junto a los ríos Tana y Athi a trasladarse a zonas más altas, a medida que aumentan los niveles de agua en las represas del país.

El Departamento Meteorológico de Kenia advirtió que se tiene previsto que las precipitaciones aumenten durante las dos primeras semanas de mayo.

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