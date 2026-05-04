Irán ataca Emiratos y provoca alertas de misiles

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército de Estados Unidos se enfrentó el lunes con fuerzas iraníes y hundió seis pequeñas embarcaciones que atacaban a barcos civiles en su intento por reabrir el estrecho de Ormuz. Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de Washington dijo que fue atacado por Irán por primera vez desde que se pactó un frágil alto el fuego a principios de abril.

Los ataques parecían ser una respuesta a los más recientes esfuerzos del presidente Donald Trump por reabrir el estrecho, una vía marítima crucial para el comercio de energía a nivel mundial. El ejército estadounidense indicó que dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaron con éxito el estrecho el lunes como parte de una nueva iniciativa.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos dijo que sus baterías antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones iraníes. Autoridades en el emirato oriental de Fujairah dijeron que un dron provocó un incendio en una importante instalación petrolera, hiriendo a tres ciudadanos indios. El ejército británico reportó dos buques de carga en llamas frente a EAU.

Romper el control de Irán sobre el estrecho aliviaría las preocupaciones económicas globales y dejaría a Teherán sin una importante fuente de influencia. Pero esos esfuerzos también corren el riesgo de reavivar los combates a gran escala que estallaron cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero, lo que llevó a Teherán a cerrar de facto el estrecho.

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Los reportes de nuevos ataques aumentaron las dudas sobre si las navieras y sus aseguradoras se sentirán cómodas asumiendo el riesgo, dado que Irán ha disparado contra barcos en la vía marítima y promete seguir haciéndolo. Irán dice que el nuevo esfuerzo de Estados Unidos representa una violación del frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas.

EEUU dice que ha reabierto un carril a través del estrecho

El cierre de Ormuz por parte de Irán, que se extiende entre Irán y Omán, ha provocado un aumento de los precios del combustible en todo el mundo y ha sacudido la economía global. El Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por Estados Unidos, aconsejó a los barcos el lunes cruzar el estrecho por aguas de Omán, señalando que había establecido una "zona de seguridad reforzada".

El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, dijo a los periodistas que las fuerzas estadounidenses lograron abrir un paso por el estrecho libre de minas iraníes. Afirmó que Irán lanzó múltiples misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra barcos civiles bajo la protección del ejército estadounidense.

Helicópteros militares estadounidenses hundieron seis de las pequeñas embarcaciones, dijo Cooper, y añadió que "todas y cada una" de las amenazas habían sido derrotadas.

"Los comandantes estadounidenses que están en el lugar tienen toda la autoridad necesaria para defender a su unidad y para defender el transporte marítimo comercial, como vimos y demostramos hoy más temprano", señaló Cooper.

El anuncio de Trump del domingo advirtió que los esfuerzos iraníes por detener el paso a través del estrecho "lamentablemente, tendrán que ser afrontados con contundencia".

Describió el "Proyecto Libertad" en términos humanitarios, diseñado para ayudar a marinos varados en cientos de barcos que han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra.

La agencia estatal iraní IRNA calificó el esfuerzo como parte del "delirio" de Trump.

Alertas de misiles en EAU por primera vez desde el alto el fuego

Emiratos condenó lo que calificó como una "renovada y traicionera agresión iraní" y pidió un cese inmediato de los ataques.

El lunes se emitieron cuatro alertas de misiles instando a los residentes a buscar refugio —las primeras alertas de este tipo desde que comenzó el alto el fuego hace casi un mes. Aviones comerciales con destino a los emiratos —hogar de los centros globales de viajes de Dubái y Abu Dabi— dieron la vuelta en pleno vuelo.

No estaba claro el alcance del ataque en Fujairah, pero es el punto final de un oleoducto que EAU ha utilizado para evitar enviar parte de su petróleo a través del estrecho. El emirato, en el golfo de Omán, alberga extensas instalaciones de almacenamiento de petróleo y es el principal acceso marítimo de EAU fuera del estrecho.

"Estos ataques representan una peligrosa escalada y una violación inaceptable", dijo la cancillería emiratí en un comunicado en X.

En Omán, las autoridades dijeron que un edificio residencial cerca del estrecho "fue atacado", lo que dejó a dos trabajadores extranjeros heridos, cuatro vehículos dañados y ventanas cercanas destrozadas. El reporte difundido por medios estatales no ofreció más detalles.

Irán busca mantener firme control del estrecho

El mando militar de Irán ha advertido que los barcos que pasen por el estrecho deben coordinarse con ellos.

"Advertimos que cualquier fuerza militar extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que pretenda acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada", dijo el mayor general Ali Abdollahi a la televisora estatal IRIB.

El gobierno surcoreano dijo que se produjo una explosión y un incendio a bordo de un buque operado por Corea del Sur anclado en el estrecho frente a Emiratos. No se reportaron heridos. No se supo de inmediato si la embarcación era una de las naves en llamas reportadas por el centro militar de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Trump dijo en redes sociales que Irán había "disparado algo" contra un buque de carga surcoreano, sin dar más detalles.

A su vez, Emiratos acusó a Irán de atacar con dos drones un buque relacionado con su compañía petrolera cuando navegaba por el estrecho. No aclaró cuándo tuvo lugar el ataque. No se reportaron heridos.

La disrupción de la vía marítima ha presionado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y gas del golfo Pérsico, elevando los precios mucho más allá de la región.

Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán por cruzar Ormuz.

Estados Unidos ha impuesto mientras tanto un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, ordenando al menos a 49 barcos comerciales darse la vuelta, según el Comando Central.

El bloqueo naval ha privado a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada. Funcionarios estadounidenses han expresado esperanza de que el bloqueo obligue a Irán a hacer concesiones en las conversaciones sobre su disputado programa nuclear y otros asuntos de larga data.

Pocos avances en las negociaciones

La más reciente propuesta iraní para poner fin a la guerra pide que Estados Unidos levante las sanciones, ponga fin al bloqueo, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.

Funcionarios iraníes dijeron que estaban revisando la respuesta de Estados Unidos, aunque el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, comentó a los periodistas el lunes que las demandas cambiantes dificultaban la diplomacia. No dio detalles.

Teherán ha afirmado que su propuesta no incluye asuntos relacionados con su programa nuclear y el uranio enriquecido — desde hace tiempo un factor clave de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

Irán busca que otros asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra, en lugar de extender el alto el fuego. Trump expresó dudas el fin de semana de que la propuesta condujera a un acuerdo.