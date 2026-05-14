Irán autoriza tránsito de buques chinos por estrecho de Ormuz

TEHERÁN,

, mayo 14 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Al definir nuevos protocolos, el gobierno de

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está facilitando el tránsito depor el estrecho de, justo cuando el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino,, en su reunión cara a cara en Pekín, "acordaron la necesidad de mantener abierta" esa zona "para garantizar el libre flujo energético", del cual Pekín es el principal beneficiario.No está del todo claro hasta qué punto esa medida modificará la situación sobre el territorio, dado que Teherán ya había indicado durante laque los, en particular los vinculados con China, podían transitar por el estrecho siempre que coordinaran con las fuerzas iraníes.Sin embargo, se trata de una claraa Xi y sus aliados respecto al magnate para desbloquear el enfrentamiento en el Golfo entre Estados Unidos eLa decisión, difundida por la agencia de noticias semioficial Fars, se produjo tras las peticiones dely delenUn oficial de la Armada de lainformó que, desde el miércoles,transitaron por el estrecho decon elSin embargo, persisten las tensiones, sobre todo en lo que respecta adeEse es el caso delfrente a las costas de los, cerca del estrecho de, "capturado por personal iraní mientras estaba fondeado", según la empresa británica de seguridad marítima Vanguard Tech.Se cree que el buque es el, que enarbolabay se dedicaba a apoyarEso confirma que lossiguen controlando el estrecho, a pesar de que el boletín delinformaba de la destrucción del 90% de la base de fabricación de misiles, armamento naval y drones dePero Teherán, según admitió el comandante del, "mantiene una, que consiste en, ataques con drones y cohetes de baja potencia, así como apoyo residual a fuerzas interpuestas".Eso es suficiente paraEl conflicto, actualmente congelado por la, está exponiendo mientras tanto las tensiones y divisiones en el mundo árabe., que forma parte de una creciente-con el que firmó un pacto de defensa mutua en septiembre-, Turquía y Egipto, apoya los esfuerzos de mediación liderados por Islamabad.Según el, Riad debatió la idea de unentre los estados de, en el marco de las conversaciones con sus aliados sobre cómo gestionar las tensiones regionales una vez finalizada laentre Estados Unidos ey la República Islámica.Al parecer, Arabia Saudí está considerando elde la década de 1970, que contribuyó a aliviar las tensiones en Europa durante laFría, como posible, mientras la región se prepara para unde posguerra debilitado, pero aún percibido como unapara sus vecinos.Los, en particular, temen que, una vez finalizado el conflicto y reducida la presencia militar masiva en la región, se encuentren con undebilitado e incluso más agresivo.Eso se debe también a que lasconfidenciales se centran en eliraní, y no en el arsenal dede la República Islámica, ni en los grupos armados regionales, que son las principales preocupaciones de los estados árabes.Por otro lado,fue el Estado del Golfo más agresivo con, estrechando cada vez más sus lazos contras losIncluso recibieron baterías de "" para interceptariraníes y, durante la, recibieron con honores una visita secreta e "histórica" del primer ministro israelí,, quien quizás quiso revelarla para definir la nueva geografía de alianzas enEvidentemente incómodo,no recibió bien la noticia e incluso la negó para evitar represalias de Teherán.Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní,, aprovechó la oportunidad para acusar abiertamente a los Emiratos, durante la cumbre de los BRICS en India, de estar "directamente implicados en la agresión" contra Teherán, al advertir que "quienes colaboren conpara sembrar la división".