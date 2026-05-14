Irán autoriza tránsito de buques chinos por estrecho de Ormuz
Riad considera modelo europeo para un acuerdo de no agresión con Irán tras la guerra en la región.
A
TEHERÁN,Irán , mayo 14 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Al definir nuevos protocolos, el gobierno de Irán
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
está facilitando el tránsito de barcos chinos por el estrecho de Ormuz, justo cuando el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, en su reunión cara a cara en Pekín, "acordaron la necesidad de mantener abierta" esa zona "para garantizar el libre flujo energético", del cual Pekín es el principal beneficiario.
No está del todo claro hasta qué punto esa medida modificará la situación sobre el territorio, dado que Teherán ya había indicado durante la guerra que los buques neutrales, en particular los vinculados con China, podían transitar por el estrecho siempre que coordinaran con las fuerzas iraníes.
Sin embargo, se trata de una clara señal formal a Xi y sus aliados respecto al magnate para desbloquear el enfrentamiento en el Golfo entre Estados Unidos e Irán.
La decisión, difundida por la agencia de noticias semioficial Fars, se produjo tras las peticiones del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y del embajador de Pekín en Irán.
Un oficial de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que, desde el miércoles, treinta buques transitaron por el estrecho de Ormuz con el permiso de Teherán.
Sin embargo, persisten las tensiones, sobre todo en lo que respecta a buques de países no neutrales.
Ese es el caso del buque incautado frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, cerca del estrecho de Ormuz, "capturado por personal iraní mientras estaba fondeado", según la empresa británica de seguridad marítima Vanguard Tech.
Se cree que el buque es el Hui Chuan, que enarbolaba bandera hondureña y se dedicaba a apoyar actividades pesqueras.
Eso confirma que los Pasdaran siguen controlando el estrecho, a pesar de que el boletín del Centcom informaba de la destrucción del 90% de la base de fabricación de misiles, armamento naval y drones de Irán.
Pero Teherán, según admitió el comandante del CENTCOM, "mantiene una capacidad desestabilizadora, que consiste en hostigamiento, ataques con drones y cohetes de baja potencia, así como apoyo residual a fuerzas interpuestas".
Eso es suficiente para mantener a raya a Ormuz.
El conflicto, actualmente congelado por la tregua, está exponiendo mientras tanto las tensiones y divisiones en el mundo árabe.
Arabia Saudita, que forma parte de una creciente alianza con Pakistán -con el que firmó un pacto de defensa mutua en septiembre-, Turquía y Egipto, apoya los esfuerzos de mediación liderados por Islamabad.
Según el Financial Times, Riad debatió la idea de un pacto de no agresión entre los estados de Medio Oriente e Irán, en el marco de las conversaciones con sus aliados sobre cómo gestionar las tensiones regionales una vez finalizada la guerra entre Estados Unidos e Israel y la República Islámica.
Al parecer, Arabia Saudí está considerando el Proceso de Helsinki de la década de 1970, que contribuyó a aliviar las tensiones en Europa durante la Guerra Fría, como posible modelo, mientras la región se prepara para un Irán de posguerra debilitado, pero aún percibido como una amenaza para sus vecinos.
Los estados del Golfo, en particular, temen que, una vez finalizado el conflicto y reducida la presencia militar masiva en la región, se encuentren con un régimen islámico debilitado e incluso más agresivo.
Eso se debe también a que las conversaciones de paz confidenciales se centran en el programa nuclear iraní, y no en el arsenal de misiles y drones de la República Islámica, ni en los grupos armados regionales, que son las principales preocupaciones de los estados árabes.
Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos fue el Estado del Golfo más agresivo con Irán, estrechando cada vez más sus lazos con Israel tras los Acuerdos de Abraham.
Incluso recibieron baterías de "Iron Dome" para interceptar misiles y drones iraníes y, durante la guerra, recibieron con honores una visita secreta e "histórica" del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien quizás quiso revelarla para definir la nueva geografía de alianzas en Medio Oriente.
Evidentemente incómodo, Abu Dabi no recibió bien la noticia e incluso la negó para evitar represalias de Teherán.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aprovechó la oportunidad para acusar abiertamente a los Emiratos, durante la cumbre de los BRICS en India, de estar "directamente implicados en la agresión" contra Teherán, al advertir que "quienes colaboren con Israel para sembrar la división rendirán cuentas".
no te pierdas estas noticias
Irán autoriza tránsito de buques chinos por estrecho de Ormuz
SLP
El Universal
Riad considera modelo europeo para un acuerdo de no agresión con Irán tras la guerra en la región.
Papa León XIV califica de error llamar defensa al rearme
SLP
El Universal
León XIV lamentó que las nuevas generaciones hereden un mundo marcado por guerras.
Hijo de Maduro reconoce que el chavismo debe pedir perdón
SLP
El Universal
Nicolás Maduro Guerra ofrece detalles sobre la detención y condiciones de salud de Nicolás Maduro en Nueva York.