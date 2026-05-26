Irán condena ataques de Estados Unidos y advierte respuesta

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán calificó el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de "mala fe y falta de fiabilidad", mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra; al mismo tiempo, la República Islámica comenzó a restablecer el acceso a internet tras uno de los cortes a nivel nacional más prolongados jamás registrados.

Irán condena ataques y advierte consecuencias

El ejército de Estados Unidos afirmó que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas. También sostuvo que Estados Unidos actuó con "moderación" a la luz del alto el fuego iniciado hace varias semanas.

El Ministerio de Exteriores de Irán calificó los ataques como una violación del alto el fuego y advirtió que Washington asumiría la responsabilidad por "todas las consecuencias", sin dar detalles.

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"La República Islámica de Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión", añadió en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el martes que había derribado al menos un dron y disuadido a otro dron y a un avión de combate que ingresaron en su espacio aéreo, según la agencia oficial iraní Mizan, que no precisó cuándo ocurrieron los incidentes.

El líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, utilizó un comunicado sobre la peregrinación anual del Hajj en el islam para anunciar la confrontación de su país con Estados Unidos e Israel, declarando que otros países de Oriente Medio "ya no servirán como escudo" para las bases militares estadounidenses. Irán se ha quejado anteriormente de las instalaciones militares de Estados Unidos en la región y las ha atacado.

No estaba claro por el momento qué significarían los acontecimientos para las negociaciones.

La televisión estatal iraní informó el martes que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Exteriores Abbas Araghchi salieron de Qatar, donde se estaban llevando a cabo las conversaciones. No se dieron detalles ni se indicó cuáles serían los próximos pasos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó que las conversaciones para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz "tomarán unos días".

Restablecimiento parcial del acceso a internet en Irán

Mientras tanto, las autoridades iraníes relajaron el corte de internet impuesto hace varios meses que presentaron como una necesidad en tiempos de guerra, pero que le ha costado a la economía del país entre 30 y 40 millones de dólares al día, según distintos cálculos. Usuarios de internet informaron que el acceso se restablecía gradualmente, al menos en algunos lugares. Los medios estatales dijeron que el servicio de banda ancha fija había vuelto. No estaba claro cuándo se restablecería ampliamente el internet móvil.

Irán ha aplicado durante mucho tiempo filtros y ha vigilado el contenido en plataformas como YouTube e Instagram. Pero antes de la guerra, los iraníes podían eludir las restricciones con redes privadas virtuales, conocidas como VPN, y otras soluciones baratas y sencillas.

Las autoridades iraníes cortaron el acceso a internet en enero durante masivas manifestaciones antigubernamentales y luego comenzaron a relajar esas restricciones antes de imponer un corte total de internet después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

La interrupción de internet dificultó que los iraníes fuera del país mantuvieran contacto con sus seres queridos, y la falta de conectividad devastó los negocios en línea relativamente dinámicos del país, aumentando aún más la presión sobre una economía ya golpeada.

Ejecución por espionaje y situación en el estrecho de Ormuz

En otros acontecimientos, Irán ahorcó a un hombre al que condenó por espiar para Israel, el más reciente de más de dos docenas de ejecuciones presuntamente relacionadas con espionaje y seguridad desde que comenzó la guerra.

El medio informativo del poder judicial iraní, Mizanonline, identificó al hombre como Gholamreza Khani Shakarab, calificándolo de "cabecilla" de operaciones para la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, y acusándolo de reclutar miembros dentro y fuera de Irán para actuar contra la seguridad nacional. Según la agencia, estaba involucrado en el deporte y viajó a países vecinos.

Activistas y grupos de derechos dicen que Irán realiza de forma rutinaria juicios a puerta cerrada en los que los acusados no pueden impugnar las acusaciones y a menudo son obligados a confesar.

La agencia oficial del poder judicial dijo que el Tribunal Supremo del país había confirmado la sentencia de muerte de Shakarab.

Un funcionario de la FAO, preocupado por el cierre del estrecho

Los ataques de Estados Unidos fueron el más reciente repunte en el frágil alto el fuego que comenzó el 7 de abril y que se ha mantenido en gran medida.

Las negociaciones se centran en parte en el estrecho de Ormuz, la crucial vía marítima frente al sur de Irán por la que, antes de que comenzara la guerra, pasaba una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural del mundo. Una vez que comenzaron los combates, Teherán respondió cerrando de facto el estrecho, dejando varados a cientos de barcos, sacudiendo la economía global, alterando los mercados energéticos y presionando el suministro de fertilizantes en todo el mundo.

Irán ha permitido el paso de un número limitado de barcos y ha cobrado cuotas. La Marina de la Guardia Revolucionaria dijo el martes que 25 buques petroleros, portacontenedores y otras embarcaciones comerciales pudieron pasar en las 24 horas anteriores, según la radiodifusora estatal IRIB. Antes de la guerra, más de 100 barcos atravesaban el estrecho cada día.

El impacto final de la escasez de fertilizantes podría no quedar claro hasta las cosechas, que aún están a varios meses de distancia. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu, advirtió el martes en un acto en Roma que "las decisiones que tomemos ahora determinarán si esto sigue siendo un shock manejable o evoluciona hacia una crisis más profunda de seguridad alimentaria mundial en 2026 y 2027 y más allá".

El estrecho se ha convertido en una poderosa ventaja para Teherán en las conversaciones, sumándose al tema del programa nuclear. Irán, a su vez, quiere que Estados Unidos levante su bloqueo militar de los puertos iraníes, que comenzó el 17 de abril.

En el cercano golfo de Omán, se reportó el martes una explosión a bordo de un barco petrolero, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido. Nadie resultó herido en el incidente y, hasta el momento, no se cuenta con información sobre la causa.