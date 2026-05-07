Irán crea agencia para controlar paso y cobrar peaje en Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán creó una agencia gubernamental para examinar y gravar a los buques que buscan pasar por el estrecho de Ormuz, informó el jueves una empresa de datos de transporte marítimo, mientras Teherán indicó que está revisando las últimas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra.

El esfuerzo iraní por formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, con cientos de buques mercantes atrapados en el golfo Pérsico e incapaces de llegar a mar abierto. Aun así, la esperanza de que el conflicto que dura ya dos meses pudiera terminar pronto impulsó los mercados internacionales.

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio habló sobre los esfuerzos de paz en Oriente Medio en el Vaticano con el papa León XIV, cuya oposición a la guerra con Irán ha llevado a enfrentamientos abiertos con el presidente Donald Trump.

Los mensajes del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra han sido contradictorios. Un frágil alto al fuego y declaraciones previas de que las operaciones militares habían terminado han dado paso a nuevas amenazas de bombardeos si Teherán no acepta un acuerdo que permita reanudar los envíos de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto.

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Trump también suspendió un intento de abrir un paso seguro para buques mercantes a través del estrecho, diciendo que la pausa permitiría más tiempo para alcanzar un acuerdo de paz. Un funcionario en Arabia Saudí dijo el jueves que su país se negó a respaldar el esfuerzo de Trump para reabrir el estrecho por la fuerza.

La tregua se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron un acuerdo. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Pakistán dice que espera un acuerdo pronto

"Esperamos un acuerdo más pronto que tarde", declaró el jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi. "Esperamos que las partes alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no solo a la paz en nuestra región, sino también a la paz internacional".

Pero se negó a ofrecer fechas concretas y apuntó que Islamabad no revelará detalles de los esfuerzos diplomáticos en curso.

Preguntado sobre si Pakistán esperaba alguna respuesta de Irán ese mismo día, Andrabi respondió: "No haré comentarios sobre detalles específicos ni sobre el movimiento de los mensajes".

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif indicó el jueves en declaraciones televisadas que Islamabad seguía en "contacto continuo con Irán y Estados Unidos, día y noche, para detener la guerra y extender el alto el fuego".

Irán crea una agencia para controlar el paso por Ormuz

Irán estableció una nueva agencia gubernamental para aprobar el tránsito y cobrar peajes al transporte marítimo en el estrecho, informó el jueves la firma de datos de transporte marítimo Lloyd's List Intelligence. La medida ha generado preocupación por el deterioro de la libertad de navegación de la que depende el comercio global.

La agencia, llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, se está "posicionando como la única autoridad válida para conceder permiso a los barcos que transitan por el estrecho", informó Lloyd's en una sesión informativa en línea. Apuntó que la autoridad le había enviado por correo electrónico un formulario de solicitud para los buques que buscan pasar.

Irán ha cerrado de facto el estrecho, una vía marítima vital para el envío de suministros de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, mientras que Washington bloquea los puertos iraníes. Las interrupciones han disparado el precio del combustible y han sacudido la economía global.

La nueva agencia iraní formaliza un método ya existente aunque opaco, que lleva a los buques por las aguas del norte del estrecho cerca de la costa iraní. Irán controla qué barcos pueden pasar y, al menos para algunos buques, impone un impuesto sobre su carga.

Expertos en derecho marítimo dicen que las exigencias de Irán de examinar o gravar a los buques violan el derecho internacional. El tratado de la ONU sobre el Derecho del Mar exige que los países permitan el paso pacífico por sus aguas territoriales.

Presidente de Irán informa de larga reunión con el nuevo líder supremo

Altos funcionarios iraníes han dicho que el líder supremo Moytabá Jamenei está desempeñando un papel clave en la supervisión de las negociaciones con Estados Unidos. Pero permanece oculto y no ha aparecido en público desde que resultó herido al inicio de la guerra.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian sostuvo que se reunió recientemente durante más de dos horas con Jamenei. En declaraciones emitidas el jueves por la televisión estatal iraní, Pezeshkian elogió el comportamiento "sincero" del líder supremo en una larga reunión presencial.

Jamenei solo ha difundido una serie de declaraciones escritas desde que fue nombrado líder supremo en marzo. Sustituyó a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió durante los ataques iniciales de la guerra.

Trump insiste en que Irán quiere terminar la guerra

"Estamos tratando con gente que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, y veremos si pueden o no lograr un acuerdo que sea satisfactorio para nosotros", declaró el presidente el miércoles.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró a la televisión estatal el miércoles que Teherán todavía estaba examinando la última propuesta de Estados Unidos.

Baghaei manifestó que Irán había "rechazado enérgicamente" las propuestas de Estados Unidos reportadas por el medio Axios, sobre una moratoria al enriquecimiento de uranio por parte de Irán, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, la distribución de fondos iraníes congelados y la apertura del estrecho para los barcos.

Funcionario dice que Arabia Saudí no respaldó esfuerzo de EEUU para reabrir el estrecho

Trump no consultó con Arabia Saudí antes de lanzar su efímero esfuerzo para forzar la apertura de un paso marítimo a través del estrecho, según un funcionario saudí que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y habló bajo condición de anonimato.

"Les dijimos que no participaremos en esto y que no pueden usar nuestros territorios y bases para esto", dijo el funcionario el jueves.

Añadió que Arabia Saudí envió un mensaje a Irán de que el reino no participará en ataques estadounidenses relacionados con el intento de Trump de reabrir el estrecho.

Trump suspendió el esfuerzo, denominado Proyecto Libertad, durante su segundo día el martes. Se sabe que solo dos buques mercantes con bandera estadounidense han pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos. El ejército estadounidense reportó que hundió seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a barcos civiles.

El jueves, el precio del crudo Brent cayó a alrededor de 97 dólares, frente a más de 115 a principios de esta semana.