Israel aprueba tribunal especial para juzgar a palestinos tras ataque

JERUSALÉN (AP) — Los legisladores israelíes aprobaron un proyecto de ley el lunes para crear un tribunal especial que juzgaría y tendría autoridad para sentenciar a muerte a palestinos declarados culpables de participar en el ataque encabezado por Hamás en 2023, el cual desencadenó la guerra en Gaza.

Ley israelí crea tribunal especial para palestinos

La medida fue aprobada por 93 votos a favor y 0 en contra en la Knéset —el Parlamento— de 120 escaños, lo que refleja un amplio respaldo a castigar a quienes sean considerados responsables del que fue el ataque más mortífero en la historia de Israel. Los 27 legisladores restantes no acudieron o se abstuvieron de votar.

Grupos defensores de los derechos humanos han criticado la medida, al señalar que hace que la pena de muerte sea muy fácil de imponer y, al mismo tiempo, elimina procedimientos que protegen el derecho a un juicio justo. Los acusados pueden apelar sus condenas, pero las apelaciones deben ser examinadas por un tribunal de apelaciones separado y especial, en lugar de los tribunales de apelación ordinarios.

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Críticas y comparaciones históricas al tribunal especial

Debido a que el proyecto de ley faculta a un panel de jueces a imponer la pena capital por mayoría de votos —y exige que los juicios se realicen en un tribunal de Jerusalén y sean transmitidos en vivo—, ha suscitado comparaciones con el juicio de 1962 contra el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, que fue transmitido en directo por televisión.

Eichmann fue ejecutado en la horca —la última vez que se aplicó la pena de muerte en Israel—, aunque técnicamente la pena capital sigue contemplada en las leyes para actos de genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos delitos de terrorismo.

Los opositores al proyecto de ley también sostienen que transmitir en vivo el proceso antes de que se establezca la culpabilidad genera el riesgo de convertir los juicios en un espectáculo. Han planteado cuestionamientos sobre la confiabilidad de las pruebas que podrían presentarse, alegando que podrían haberse obtenido mediante métodos de interrogatorio severos.

La guerra comenzó cuando milicianos encabezados por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, mataron a unas 1.200 personas y tomaron a 251 como rehenes. La posterior ofensiva devastadora de Israel sobre Gaza derivó en la muerte de más de 72.628 palestinos, incluidos al menos 846 fallecidos desde que entró en vigor un alto el fuego en octubre pasado.

Eso es según el Ministerio de Salud de Gaza, que en sus cifras no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que aproximadamente la mitad de los fallecimientos fueron de mujeres y niños. Las cifras del ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, en general son consideradas confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Las fuerzas israelíes también mataron a cientos de milicianos en combates en el enclave costero, y detuvieron a un número desconocido de sospechosos, los cuales aguardan en Israel a ser juzgados.

Simcha Rothman, uno de los patrocinadores del proyecto de ley y miembro de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu, manifestó que el consenso abrumador a favor del proyecto en la Knéset demuestra que los legisladores israelíes pueden unirse "en torno a una misión común".

Varios grupos israelíes de derechos humanos —entre ellos Hamoked, Adalah y el Comité Público Contra la Tortura en Israel— señalaron el lunes que, si bien "la justicia para las víctimas del 7 de octubre es un imperativo legítimo y urgente", cualquier rendición de cuentas por los crímenes "debe buscarse mediante un proceso que incluya, en lugar de abandonar, los principios de justicia".

El proyecto de ley es independiente de una ley aprobada en marzo que autorizó la pena de muerte para palestinos que hayan sido declarados culpables de asesinar a israelíes, una medida duramente condenada por la comunidad internacional y por grupos activistas por considerarla discriminatoria e inhumana.

Esa ley se aplica a casos futuros y no es retroactiva, por lo que no podría aplicarse a los sospechosos de octubre de 2023.

Según el Comité Público Contra la Tortura en Israel, el país aún mantiene en sus centros de detención a unos 1.300 palestinos de Gaza, sin cargos. Al menos 7.000 palestinos de Gaza habían estado bajo custodia israelí desde octubre de 2023, y 5.000 de ellos fueron liberados posteriormente.

La cifra de 1.300 no incluye a quienes están detenidos bajo sospecha de atacar a Israel el 7 de octubre o de participar en la retención de los rehenes.