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Iván Archivaldo y Jesús Guzmán negocian entrega con EU: LA Times

Los hermanos esperan resultados judiciales de Joaquín y Ovidio Guzmán en Chicago antes de decidir

Por El Universal

Mayo 11, 2026 12:02 p.m.
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Foto: Especial

Foto: Especial

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús, líderes de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, estarían en contacto con el gobierno de Estados Unidos para ver la posibilidad de una entrega, reportó el diario "Los Angeles Times".

Contacto para posible entrega con autoridades estadounidenses

En un reportaje de Keegan Hamilton, el diario estadounidense señala que, de acuerdo con dos fuentes informadas del tema, pero no autorizadas a hablar en público, los hijos fugitivos del exnarcotraficante Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", iniciaron contactos hace alrededor de un año.

Esperan evolución judicial de medios hermanos detenidos en Chicago

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Además, están esperando a ver cómo evolucionan los casos judiciales de sus medios hermanos detenidos en Chicago, Joaquín y Ovidio Guzmán, antes de tomar una decisión definitiva.

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