Jefe de inteligencia militar francesa es destituido por fallas en análisis sobre Ucrania

PARÍS, Francia (EFE).- El general Eric Vidaud, jefe de la inteligencia militar francesa, fue destituido apenas siete meses después de su nombramiento como consecuencia de las carencias de sus análisis sobre la invasión rusa de Ucrania, aseguró este jueves el diario L'Opinion.



A Vidaud se le comunicó que debía abandonar el puesto en verano, pero este prefirió dejarlo de forma inmediata. Una fuente interna del Ejército citada por el diario achaca lo sucedido a una falta de dominio sobre los temas bajo su responsabilidad y a briefings "insuficientes" al respecto.

A principios de marzo, poco después del inicio de la invasión de Ucrania, el general Thierry Burkhard, jefe del Ejército, ya había admitido en el periódico Le Monde las divergencias de análisis entre estadounidenses y franceses sobre esa ofensiva.

"Los estadounidenses decían que los rusos iban a atacar y tenían razón. Nuestros servicios pensaban más bien que la conquista de Ucrania tendría un coste colosal y que los rusos tenían otras opciones" para derrocar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo entonces.

Los estadounidenses, de hecho, llegaron a publicar semanas antes de la invasión información sobre los preparativos en un intento de hacer presión al mandatario ruso, Vladimir Putin, pero Francia se desmarcaba de esa entonces de posible operación militar.

"Cada uno tiene su información. Creer o no creer no es un método diplomático. Podemos apostar que habrá una invasión o no, pero ninguno de nosotros, ninguno de los líderes que han hablado esta noche, están en la cabeza de Putin", sostenían el 18 de febrero fuentes del Elíseo, seis días antes de tuviera lugar.