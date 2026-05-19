Juez federal prohíbe detenciones rutinarias en tribunales migratorios de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Un juez federal prohibió que agentes federales lleven a cabo detenciones de rutina de personas que se presentan a procedimientos en los tribunales migratorios de Nueva York, asegurando que las personas no deberían correr el riesgo de ser arrestadas para poder ejercer su derecho legal a presentar una solicitud de asilo o asistir a una audiencia de deportación.

Arresto en tribunales migratorios de Manhattan tras fallo judicial

Un día después del fallo, un hombre de 21 años fue arrestado el martes en uno de los edificios federales cubiertos por la orden judicial, afirmó un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes, lo que plantea preguntas sobre el cumplimiento de la decisión del juez.

La decisión del juez federal de distrito P. Kevin Castel pone un freno abrupto a una práctica iniciada durante el gobierno de Trump que permitió a los agentes detener a personas que cumplen con los requisitos de presentarse ante jueces de inmigración. Los arrestos han provocado escenas dramáticas en los pasillos de los tribunales, en las que en ocasiones los detenidos eran apartados de familiares conmocionados.

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Castel señaló en una decisión por escrito que, si bien existía "un fuerte interés gubernamental en hacer cumplir las leyes de inmigración", también había un interés serio en permitir que las personas asistan a los procedimientos de deportación y presenten solicitudes de asilo ante un juez "sin temor a ser arrestadas".

Reacciones y acciones de organizaciones defensoras

Indicó que los agentes federales aún pueden detener a personas en lugares alejados de las cortes de inmigración y también pueden realizar arrestos en los juzgados de inmigración cuando existan amenazas graves para la seguridad pública.

De momento se desconoce si el arresto del martes cumplía con los criterios de esa excepción.

El New York Legal Assistant Group informó que presentará una petición legal para solicitar la liberación del hombre. La organización aseguró que, durante gran parte del último año, ha colocado abogados en los edificios de Manhattan donde se llevan a cabo procedimientos de inmigración.

"No nos sorprende que ICE mantuviera su presencia en 26 Federal Plaza a pesar del fallo de ayer del juez Castel ", dijo Benjamin Remy, abogado a cargo de coordinación de la Unidad de Protección de Inmigrantes de NYLAG, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Aduanas por sus iniciales en inglés.

Kaye Dyja, portavoz de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo que el organismo investiga el incidente y "recopila información" para ver si cumplía con las estrictas reglas bajo las cuales aún se podían realizar arrestos.

El representante federal Dan Goldman, un demócrata por Nueva York, indicó que el arresto lucía como una "violación flagrante de una orden judicial".

"Esto es un flagrante e indignante piquete en los ojos de nuestra Constitución ", subrayó.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a mensajes en busca de comentarios. En una declaración anterior en la que criticó el fallo del juez, dijo que era "lógico poner bajo custodia a extranjeros ilegales una vez concluidos sus procedimientos de expulsión".

"No hay nada que prohíba arrestar a un infractor donde se le encuentre. Confiamos en que finalmente seremos reivindicados en este caso", dijo un comunicado difundido por el departamento.

La decisión de Castel, que no se aplicaba a todo el país, se refería a las cortes de inmigración en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway en Manhattan. La sede del FBI en Nueva York también se encuentra en 26 Federal Plaza, un gran edificio frente a dos tribunales federales cerca del Ayuntamiento.

El juez, que el año pasado se había negado a prohibir la práctica, cambió de postura después de que los abogados del gobierno informaron al tribunal que se enteraron que no se estaban aplicando ciertas políticas establecidas por el gobierno del presidente Donald Trump en 2025 relacionadas con los arrestos dentro y en las inmediaciones de los tribunales.

Castel afirmó que la nueva postura de los abogados del gobierno significaba que era necesario "corregir un error claro y evitar una injusticia manifiesta".

El fallo se produjo en una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU por sus iniciales en inglés), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Make the Road NY, entre otros organismos.

Amy Belsher, directora de Litigio de Derechos de los Inmigrantes de NYCLU, aplaudió la decisión.

La calificó como "una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus procedimientos en un tribunal de inmigración".