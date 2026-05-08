Jurado de Florida condena a cuatro por asesinato de Jovenel Moïse

MIAMI (AP) — Un jurado de Florida declaró culpables el viernes a cuatro hombres por conspiración en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, abatido en 2021 y cuya muerte provocó una extraordinaria agitación en la nación caribeña.

El sur de Florida sirvió como un lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar a Moïse y reemplazarlo por alguien elegido por los conspiradores, afirmaron los fiscales.

Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages fueron hallados culpables de conspirar para matar o secuestrar al líder electo de Haití y de proporcionar apoyo material al complot. También fueron condenados por violar la Ley de Neutralidad de Estados Unidos y podrían enfrentar posibles condenas de cadena perpetua.

Los fiscales argumentaron que los hombres tenían en mente a su propio líder y esperaban enriquecerse con un nuevo gobierno.

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Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, cuando cerca de dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría de Colombia, atacaron su casa cerca de Puerto Príncipe. La esposa de Moïse, Martine, resultó herida durante el ataque y fue trasladada en avión a Estados Unidos para recibir tratamiento.

El juicio comenzó hace casi dos meses en Miami. En Haití, mientras tanto, los líderes de las pandillas se han vuelto cada vez más violentos y han ganado poder.

Martine Moïse fue la primera testigo en el juicio, que inició en marzo en el tribunal federal de Miami; ella describió, a través de un intérprete de criollo, cómo despertó con los sonidos de disparos después de la medianoche. Dijo al Jurado que volteó a ver a su marido, que estaba en la cama junto a ella, y le preguntó qué ocurría.

"Querida, estamos muertos", respondió Jovenel Moïse, según el testimonio de su esposa.

Ortiz e Intriago eran directivos de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, conocidas en conjunto como CTU, y Veintemilla era directivo de Worldwide Capital Lending Group. Ambas empresas tenían su sede en el sur de Florida.

Christian Sanon es un ciudadano con doble nacionalidad haitiano-estadounidense a quien, según los investigadores, los conspiradores apoyaron inicialmente para reemplazar a Moïse. Solages era un representante de CTU en Haití que coordinaba con Sanon y otros, indicaron las autoridades. Sanon enfrentará juicio en una fecha posterior.

Los abogados defensores sostuvieron en el juicio que la investigación sobre el asesinato fue un desastre y que los cuatro fueron manipulados para asumir la culpa de un golpe de Estado interno. Afirmaron que los hombres creían que tenían una orden legítima firmada por un juez haitiano y que estaban liberando a Haití de Moïse, quien se había mantenido en el cargo más allá de su mandato como presidente.

Al menos otras cinco personas se han declarado culpables en la conspiración y cumplen condenas de cadena perpetua.

Por otra parte, 20 personas, incluidos 17 soldados colombianos, enfrentan cargos en Haití. La violencia de las pandillas, las amenazas de muerte y un sistema judicial en ruinas han frenado una investigación en curso.