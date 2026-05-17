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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta en Perú

Renovación Popular solicitó anulación de la proclamación, pero autoridades y observadores internacionales confirmaron transparencia.

Por El Universal

Mayo 17, 2026 06:04 p.m.
A
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta en Perú

LIMA, Perú, mayo 17 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El Jurado Electoral del Perú proclamó este domingo oficialmente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, tras el escrutinio final de las elecciones generales celebradas el 12 de abril.

Jurado Electoral certifica resultados y candidatos

La decisión fue anunciada por Roberto Burneo, presidente del organismo electoral, quien certificó que ningún otro candidato pudo alcanzar los dos primeros puestos.

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el 17,19% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, miembro del partido de izquierda Juntos por el Perú, obtuvo el 12,03%.

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Reacciones y denuncias tras resultados oficiales

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y candidato de Renovación Popular, quedó eliminado de la segunda vuelta.

Su partido denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral y solicitó la anulación de la proclamación, pero las autoridades reiteraron la transparencia de la votación, que también fue supervisada por observadores internacionales de la Unión Europea.

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