Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta en Perú
Renovación Popular solicitó anulación de la proclamación, pero autoridades y observadores internacionales confirmaron transparencia.
LIMA, Perú, mayo 17 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El Jurado Electoral del Perú proclamó este domingo oficialmente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, tras el escrutinio final de las elecciones generales celebradas el 12 de abril.
Jurado Electoral certifica resultados y candidatos
La decisión fue anunciada por Roberto Burneo, presidente del organismo electoral, quien certificó que ningún otro candidato pudo alcanzar los dos primeros puestos.
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el 17,19% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, miembro del partido de izquierda Juntos por el Perú, obtuvo el 12,03%.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Reacciones y denuncias tras resultados oficiales
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y candidato de Renovación Popular, quedó eliminado de la segunda vuelta.
Su partido denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral y solicitó la anulación de la proclamación, pero las autoridades reiteraron la transparencia de la votación, que también fue supervisada por observadores internacionales de la Unión Europea.
no te pierdas estas noticias
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta en Perú
El Universal
Renovación Popular solicitó anulación de la proclamación, pero autoridades y observadores internacionales confirmaron transparencia.
Trump advierte a Irán: tiempo para acuerdo se agota
El Universal
Autoridades emiratíes califican de inaceptable el ataque con dron cerca de central nuclear.
OMS declara emergencia sanitaria por brote de ébola en Congo
El Universal
El virus se propaga en zonas aisladas de Congo y Uganda, sin vacuna ni tratamiento disponible.