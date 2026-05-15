Kiev de luto tras ataque ruso con misiles que deja 24 muertos

KIEV, Ucrania (AP) — El número de muertos por un ataque rusos con misiles que derribó un edificio de apartamentos en Kiev ascendió el viernes a 24, entre ellos tres adolescentes, indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy al encabezar el acto de duelo por uno de los ataques más mortíferos contra la capital en los cuatro años de guerra.

Un misil de crucero impactó en la torre residencial de nueve pisos, situada en una esquina, el jueves, en lo que la Fuerza Aérea ucraniana catalogó como el mayor bombardeo de Rusia contra Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala. Zelenskyy escribió en X que los equipos de emergencia terminaron de excavar entre los escombros del edificio después de más de un día, en busca de víctimas.

Multitudes de personas en duelo —muchas de ellas niños— se dirigieron hacia un sitio improvisado de homenaje ubicado debajo de un árbol cerca del edificio destruido.

Adolescentes que sostenían ramos de flores llegaron en grupos y rompieron en llanto al acercarse al creciente montón de flores y muñecos de peluche junto a fotografías de los fallecidos. Entre las imágenes había un retrato de una niña con uniforme escolar, posando contra un fondo amarillo brillante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zelenskyy y otros altos funcionarios del gobierno visitaron el lugar para rendir homenaje a los fallecidos, al igual que diplomáticos extranjeros radicados en Kiev.

Rusia sacudió Ucrania con ataques aéreos a gran escala en los días posteriores a un alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que pidió a Zelenskyy y al mandatario ruso Vladímir Putin que cumplieran. Los combates continuaron durante esas 72 horas, aunque, según los reportes, a menor escala.

Los ataques de esta semana contradijeron las recientes sugerencias de Trump y Putin de que la guerra está cerca de terminar.

El ataque se dirigió principalmente contra la capital ucraniana, donde 48 personas resultaron heridas, incluyendo dos niños, señaló Zelenskyy.

Zelenskyy dijo que Moscú había lanzado más de 1.560 drones contra centros de población ucranianos desde el miércoles, y agregó que unos 180 sitios en todo el país sufrieron daños, incluyendo más de 50 edificios residenciales.

Hasta ahora, el mayor operativo ruso había sido entre la noche del 23 de marzo y la mañana del 24, cuando las fuerzas de Moscú dispararon casi 1.000 drones y misiles contra Ucrania. El saldo de muertos del jueves en Kiev se acercaba al de julio de 2024, cuando murieron 32 civiles y otros 85 resultaron heridos.

Rusia reporta ataque ucraniano contra Riazán

Ucrania también ha desarrollado importantes capacidades de largo alcance, y el Ministerio de Defensa de Rusia informó el viernes que sus defensas antiaéreas derribaron 355 drones durante la noche en uno de los mayores ataques ucranianos con aviones no tripulados de la guerra. Varios aeropuertos suspendieron sus vuelos durante la noche debido a la ofensiva.

Además, un ataque ucraniano con drones contra Riazán, a unos 100 kilómetros (60 millas) al sureste de Moscú, mató a cuatro personas, entre ellas un niño, dijo el gobernador de la región, Pavel Malkov. Tras el ataque, enormes columnas de humo negro salían de un incendio en una refinería de petróleo local. Ucrania ha atacado instalaciones petroleras rusas en un esfuerzo por privar a Moscú de ingresos vitales derivados de sus exportaciones e inquietar al Kremlin.

Las autoridades ucranianas no han hecho comentarios acerca del ataque en Riazán.

El misil de crucero que impactó en el edificio de apartamentos fue construido en el segundo trimestre de este año, indicó Zelenskyy, al parecer tras el análisis de los restos por parte de expertos ucranianos.

"Esto significa que Rusia todavía importa componentes, recursos y los equipos necesarios para la producción de misiles, eludiendo las sanciones globales", apuntó en otra publicación en X el jueves por la noche. "Detener los esquemas de evasión de sanciones de Rusia debe ser una prioridad genuina para todos nuestros socios".

Rusia y Ucrania siguen intercambiando prisioneros de guerra ocasionalmente y 205 de cada país regresaron a casa el viernes, en uno de esos canjes.

Zelenskyy dijo que se trataba de la primera fase de un canje total previsto de 1.000 prisioneros de guerra de cada bando. Algunos de los ucranianos liberados estaban retenidos por Rusia desde 2022 y habían combatido en algunas de las batallas más feroces de la guerra, agregó.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el intercambio y agradeció la mediación de Emiratos Árabes Unidos.