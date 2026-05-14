La forma más fácil de ayudar es levantar el bloqueo: Díaz Canel
El mandatario cubano enfatiza que la ayuda debe centrarse en combustible, alimentos y medicinas para la isla.
LA HABANA, Cuba, mayo 14 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- "El daño a Cuba podría mitigarse más fácil y rápidamente levantando o suavizando el bloqueo, ya que es bien sabido que la situación humanitaria es el resultado de fríos cálculos y acciones deliberadas", escribió hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la red social X, al comentar la propuesta estadounidense de enviar 100 millones de dólares en ayuda a la isla.
En ese sentido, sostuvo que "la experiencia de nuestro país recibiendo ayuda internacional, incluida la de Estados Unidos, es amplia y positiva. Cualquier donante puede confirmarlo".
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"Si el gobierno estadounidense -añadió el mandatario cubano- está realmente dispuesto a proporcionar ayuda en las cantidades anunciadas y en pleno cumplimiento de las prácticas de ayuda humanitaria universalmente reconocidas, no encontrará obstáculos ni ingratitud por parte de Cuba".
Y eso será así "por muy inconsistente y paradójica que pueda parecerle tal oferta a un pueblo al que el propio gobierno estadounidense está castigando de forma sistemática y despiadada. Las prioridades son más que claras: combustible, alimentos y medicinas", completó Miguel Díaz-Canel.
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