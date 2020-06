La marcha de encapuchados en CDMX por Giovanni y Floyd

Alrededor de 30 manifestantes encapuchados lanzaron bombas molotov, piedras y realizaron destrozos y pintas frente a la embajada de Estados Unidos en México.

Minutos antes se reunieron a la altura del Ángel de la Independencia para iniciar una marcha hacia la sede diplomática, como parte de las protestas por el asesinato de George Floyd, ocurrido en Minneapolis, EU.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse en la Glorieta de los Insurgentes y posteriormente se trasladaron a las inmediaciones del Paseo de la Reforma.

Durante su paso rumbo a la sede diplomática realizaron pintas y causaron algunos destrozos en parabuses y tiendas de conveniencia.

Luego de los destrozos se dirigieron a la representación del estado de Jalisco en la colonia Polanco, donde un grupo también de encapuchados se manifestaba por el asesinato de Giovanni López, presuntamente a manos de policías municipales de Ixtlahaucán de los Membrillos.

Ante las manifestaciones que se realizan en la Ciudad de México en la representación de Jalisco, así como en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se garantizará el derecho a la no represión, pero llamó a la manifestación pacífica.

Destacó que la policía estará presente para atender cualquier cosa que se necesite y que no haya ninguna agresión a alguna persona que no pertenezca a estas movilizaciones.