Ladrón se gana la lotería en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Marcelo Paredes, un ciudadano argentino conocido como "Rambito", confesó a los policías de la Unidad Regional de Puerto Madryn, una ciudad ubicada en la provincia de Chubut, en Argentina: "Muchachos, no robo más".

Según el diario argentino "La Jornada", "Rambito", que tiene cuatro procesos abiertos por hurtos simples y encubrimiento, además de siete condenas y cinco declaratorias de reincidencia, se ganó a finales del año pasado el sorteo de revancha del Quini 6, una lotería, y una buena cifra de dinero, con los mismos números que jugada desde hace 15 años: 31-09-21-17-03 y 12. El año pasado, esa lotería ofrecía al ganador 94 millones de pesos argentinos (casi 17 millones de pesos mexicanos).

Tras enterase de la noticia, el delincuente arrepentido llegó una tarde de diciembre pasado a la comisaría de Puerto Madryn, lugar a donde en muchas ocasiones había sido conducido, e hizo su anuncio a los agentes: "Muchachos, no robo más".

Paredes ofreció a dos de sus víctimas una reparación con el doble del monto que les robó, y hasta en dólares.

Con 37 años y reconocido con su personalidad extrovertida, "Rambito" no tiene entre sus causas penales procesos que involucren actos de violencia o uso de armas, pero sí era un reconocido delincuente dedicado a robar a turistas, entre otros. Comenzó su carrera delictiva desde la adolescencia.

La policía local lo describe como "todo un personaje". De acuerdo con el diario argentino "Crónica", "Rambito", cuando le tocaba declarar, al llegar en el patrullero, saludaba desenfadado a los fiscales y autoridades: "¡Cómo anda, doctor! Gusto de verlo".

Se llevaba celulares, televisores, Play Station...

En 2017, de acuerdo con el diario "El Clarín", fue acusado de integrar una banda dedicada al robo de viviendas y como parte de 15 allanamientos se incautaron teléfonos celulares utilizados por los presuntos integrantes de la asociación ilícita. Además, hubo secuestros de televisores, notebook, tablets, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras y Play Station.

En enero de 2014, Paredes fue detenido cuando se aprestaba a sustraer elementos de un complejo turístico y luego de una serie de hechos perpetrados con turistas, en momentos que dejaban las instalaciones del complejo de alquileres temporarios.

La última detención de "Rambito" fue en noviembre del año pasado, por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. Según los reportes, el ladrón circulaba a pie con una moto y quiso esquivar un control policial. Al intentar escapar, "Rambito" comenzó a insultar a los policías e incluso los invitó a pelear.