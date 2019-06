Las amenazas de Donald Trump a México

México ha sido uno de los blancos de ataques favoritos de Donald Trump, pues desde 2015, cuando mostró su intención a la Presidencia de Estados Unidos, comenzó con diversas amenazas para "cambiar" la relación que existe entre ambos países.

Desde su discurso para lanzar formalmente su candidatura, el 16 de junio de 2015, mencionó a los mexicanos, a quienes señaló como personas que envían drogas y son violadores. Además, si ganaba, amenazó con construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, el cual pagaría nuestro país.

Posteriormente, en agosto de ese mismo año habló sobre el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Dentro de esta disputa, una de las amenazas de Trump fue que EU abandonaría el tratado; sin embargo, se celebraron cinco rondas de negociaciones en las que continuó el país norteamericano. Es hasta el 11 de enero de 2018 cuando vuelve amenazar con retirarse si no se llegaba a un "buen acuerdo" para su país.

El ataque hacia los migrantes que residen en el país del norte comenzó con la amenaza a la cancelación de la Programa de Acción Diferida de 2012 (DACA), la que trata sobre los llamados "dreamers", jóvenes que arribaron al país en la niñez y que hoy en día realizan sus estudios en EU; sin embargo, esta acción no procedió porque un juez detuvo el proceso y, en cambio, Trump ofreció ciudadanía a 1.8 millones de dreamers que estuvieran activos, es decir, realizando actividades académicas.

Una amenaza más del estadounidense fue la deportación masiva de indocumentados, la cual cumplió en 2018, pues tan solo en marzo de ese año se registraron 21 mil 747 casos de mexicanos deportados.

Finalmente, Donald Trump también advirtió que aquellas empresas que decidieran regresar a Estados Unidos a realizar sus trabajos tendrían privilegios, ya que así se dejarían de perder empleos con la manufactura en países como México y China.

De no ser así, amenazó con imponer tasas de hasta 35% a los bienes que se exportan a EU provenientes de México.

Esta advertencia la retomó esta semana al anunciar que impondrá aranceles a los productos de México si no detiene y soluciona la migración ilegal. Este impuesto comenzará con el 5% e irá aumentando hasta el 25% en octubre, si no existe solución.