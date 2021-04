Las autoridades rusas aseguran que Navalni recibe atención médica necesaria

MOSCÚ (EFE).- Las autoridades rusas aseguraron hoy que el líder opositor Alexéi Navalni, que ha anunciado una huelga de hambre en prisión tras denunciar un deterioro de su salud, recibe toda la atención médica necesaria.

"Al condenado A.Navalni se le proporciona toda la asistencia médica necesaria acorde a las indicaciones médicas actuales", señaló en un comunicado el Servicio Federal Penitenciario de la región de Vladimir, donde se encuentra encarcelado el opositor.

"Exijo que me permitan ver al médico. Mientras eso no suceda, me declaro en huelga de hambre", escribió hoy Navalni en una carta dirigida al director de la cárcel.

El líder opositor, que cumple dos años y medio de cárcel por un antiguo caso penal, se queja de dolores de espalda y en ambas piernas, y ha denunciado que no le permiten ver a su médico de confianza.

Navalni, que entró el pasado día 11 en esa cárcel, ha llamado "campo de concentración" al lugar donde cumple su pena, famoso por la dureza de su régimen, y ha denunciado que solo recibe dos pastillas de ibuprofeno contra sus dolores.