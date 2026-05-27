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Laura Ballesteros alerta sobre posible golpe de Estado en México

La diputada de MC señala que la reforma de Morena abre la puerta a abusos políticos y manipulación electoral.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 07:00 p.m.
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Laura Ballesteros alerta sobre posible golpe de Estado en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La diputada Laura Ballesteros (MC) afirmó que la reforma constitucional propuesta por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para anular elecciones cuando haya intervención extranjera, podría provocar un golpe de Estado.

      ¿Qué declaró Laura Ballesteros sobre la reforma de nulidad electoral?

      Explicó que la propuesta permite interpretar de manera amplia qué puede considerarse "injerencia extranjera", lo que podría derivar en abusos políticos y en escenarios de incertidumbre postelectoral.

      "El problema es la discrecionalidad. La puerta a la manipulación es latente, y se presta a un posible golpe de Estado", manifestó la diputada Ballesteros.

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      División y dudas sobre autoridades electorales

      La legisladora también puso en duda la imparcialidad de las autoridades que eventualmente tendrían que determinar la nulidad de una elección, al acusar que actualmente existen órganos electorales y tribunales "tomados por un partido político".

      Consideró que la propuesta pone en riesgo la estabilidad democrática del país y abre la puerta a decisiones discrecionales por parte de autoridades electorales, políticas o militares, y afirmó que la propuesta para incorporar la "intervención extranjera" como causal de nulidad electoral, ha generado divisiones incluso dentro de Morena.

      Laura Ballesteros refirió que legisladores morenistas, como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, se abstuvieron durante la votación en comisiones ante preocupaciones por la ambigüedad de la redacción.

      "Jugar con la soberanía nacional de la manera en la que lo está haciendo Morena es jugar con fuego. La defensa de la soberanía debe construirse con más democracia, con mejores instituciones y con contrapesos en los poderes de la Unión", afirmó.

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