Ligero repunte de los nuevos casos "importados" y locales en China

Los nuevos casos de coronavirus repuntaron ligeramente en las últimas 24 horas con 12 nuevos contagios, seis procedentes del exterior y otros seis a nivel local, frente a los cuatro del jueves, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.



El miércoles las autoridades sanitarias habían reportado 22 nuevos casos.



La comisión informó de que hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT) se habían diagnosticado seis nuevos casos "importados", de los que cinco se detectaron en la ciudad oriental de Shanghái y uno en la provincia meridional de Fujian.



Entre los seis nuevos contagios locales, cinco se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, fronteriza con Rusia, donde en las últimas semanas se han detectado numerosos casos en ciudadanos chinos llegados del país vecino.



No se contabilizó ningún fallecimiento en todo el país, mientras que el número de casos activos se redujo a 599 pacientes, 38 de ellos graves.



Los infectados procedentes del exterior aún en tratamiento se sitúan en 505, siete de ellos graves, de los 1.670 que se han diagnosticado.



El total de casos detectados en el país desde el inicio de la pandemia se eleva a 82.874, de los que 77.642 han sido dados de alta y 4.633 han muerto.



Se ha rastreado a 723.966 contactos cercanos a los contagiados, de los que 7.761 permanecen todavía bajo observación médica.



En la provincia de Hubei, foco de la pandemia, y en su capital Wuhan no se ha detectado ningún nuevo contagio y no hay ya ningún caso activo.



En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 25 nuevos casos en este último parte, ninguno procedente del exterior, con lo que se elevan a 981 los casos sin síntomas que todavía permanecen en observación médica.



En Hong Kong los casos se elevan a 1.037 con cuatro muertes y en Taiwán, que China considera una provincia rebelde, se contabilizan un total de 429 casos y 6 muertes.



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).