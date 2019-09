Locutor brasileño es despedido por ofensas al aire contra Greta Thunberg

Un locutor de una radio brasileña fue despedido este jueves después de lanzar ofensas durante una transmisión en vivo contra la joven activista sueca Greta Thunberg, sobre quien dijo que le hacía "falta sexo", según confirmó el propio periodista en las redes sociales.



El periodista, Gustavo Negreiro, responsable del programa '96 Minutos', de la Radio 96 FM de Natal, capital de Río Grande do Nnorte (nordeste), afirmó el miércoles que Thunberg "estaba necesitando de sexo".



"Ella es mal amada y si no le gustan los hombres entonces que se junte a una lesbiana, pues está necesitando de sexo porque es una histérica mal amada", profirió Negreiro, quien después de sus declaraciones fue despedido de la emisora.



Al ser cuestionado por una colega de cabina sobre su declaración, el periodista le contestó: "Vaya a fumar su porro, su marihuana, en Suecia".



Después de dejar el comando del programa radial, Negreiro pidió disculpas en las redes sociales y aseveró que había cometido un "error", porque no "estaba preparado para ese comentario".



Thunberg, de 16 años, ha sido recibida por líderes mundiales y ha intervenido en conferencias al más alto nivel, como la Cumbre de Acción Climática del pasado lunes en la sede de Naciones Unidas, en la que acusó a los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática.



La ofensa del periodista se dio justo el mismo día que la sueca y otras cuatro personalidades eran distinguidas en Estocolmo por la fundación Right Livelihood Award con el denominado Nobel Alternativo.



A pesar del reconocimiento a la joven por parte de activistas, ambientalistas y líderes sociales, la sueca también ha recibido críticas de los sectores conservadores de derechas.



En Brasil, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, publicó este jueves en las redes sociales una fotografía 'fake news' (noticias falsas) de Thunberg en la que ella aparece comiendo dentro de un tren y niños africanos la observan.



El diputado, postulado por su padre para asumir la Embajada de Brasil en Estados Unidos y quien también integra una comisión legislativa de combate a las falsas noticias, no se ha pronunciado sobre el incidente, a pesar de las críticas de congresistas opositores que lo instaron a pedirle disculpas a la activista.