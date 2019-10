Los animales del zoológico de Guatemala celebran Halloween con calabazas

Galería 1 de 7

Los inquilinos del zoológico La Aurora, ubicado en Ciudad de Guatemala, celebraron este jueves su particular Halloween con calabazas naranjas rellenas de comida.



Monos capuchinos, pizotes, lemures, osos, rinocerontes, lobos o la tigre de bengala Romina fueron algunos de los que disfrutaron de esta particular Noche de Brujas adelantada con calabazas rellenas de sus alimentos favoritos: pescados, carne, frutas o verduras.



Los visitantes disfrutaron de esta jornada distinta para los animales y para ellos mientras los guías del espacio les explicaron que los hábitats de las especies son naturales, como si vivieran en su propia casa y conviviendo con otros seres vivos.



En vísperas del Día de los Muertos y de las ricas comidas que se da la población, el zoológico quiso este año incluir a los animales para que disfrutaran de sus propias calabazas.



Pero esta no la única actividad que realizan con motivo de esta celebración, ya que por más tarde arrancan con las "noches de luna" con un especial de "noche encantada" para que los visitantes acudan disfrazados de su animal favorito y el mejor recibirá un premio.



El zoológico La Aurora, ubicado en la 13 de la capital alberga unos 1.600 animales en exhibición de 235 especies, además de monumentos históricos importantes para Guatemala, y entre sus funciones está promover la preservación y conservación de todas las especies animales, tanto nativas como exóticas.



También llegar a ser el mejor hábitat natural en Guatemala para todos los animales que viven en cautiverio y contribuir a la recreación de las familias guatemaltecas por medio de un ambiente natural y de aprendizaje.



Fundado el 25 de diciembre de 1924, ha sido catalogado dentro de los mejores zoológicos de América, está reconocido como el más grande de Centroamérica y además recibió un premio como mejor recinto para pingüinos en 2013 y mejor para nutrias en 2014 de parte de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.