Queda muy poco para dar cierre al 2020, un año lleno de desafíos y eventos que han forzado a la humanidad a adaptarse con mayor velocidad que nunca antes.

Así, la llegada del Año Nuevo es recibida llena de alegría y esperanza ante las nuevas oportunidades que representa. De cierta forma, el Año Nuevo brinda la oportunidad de renacer y reconstruirse para comenzar un nuevo ciclo con energía recargada y propósitos de ser mejores.?Por lo tanto, las celebraciones con motivo del Año Nuevo se han vuelto cada vez más asombrosas y esperadas por millones de personas alrededor del mundo que se alistan con ansias para dar inicio a una nueva época que esperan esté llena de bienestar y crecimiento. ?En la mayoría del mundo, el Año Nuevo se celebra en cuanto inicia el 1 de enero de cada año, pero existen lugares en donde los festejos se llevan a cabo en otras fechas debido a cuestiones culturales o religiosas.

Países que celebran el Año Nuevo en diferentes fechas

De acuerdo con la Encyclopedia Britannica, las religiones y culturas que utilizan calendarios lunares celebran el Año Nuevo en días distintos al 1 de enero.

Uno de los países en donde el Año Nuevo no se celebra el 1 de enero es China. Con una población de más de 1.4 mil millones de personas, el Año Nuevo Chino, también llamado el Año Nuevo Lunar, es un festival anual de 15 días de duración que comienza con la luna nueva, la cual ocurre en algún punto entre enero 21 y febrero 20.

En 2021, el Año Nuevo Chino se celebrará a partir del viernes 12 de febrero. Desde la década de los 90, la gente en China goza de 7 días libres como parte del Festival de Primavera. Las celebraciones para despedir al Año Viejo y recibir al Año Nuevo incluyen danzas tradicionales, fuegos artificiales y decoraciones en donde predomina el color rojo.

India es otro de los países que no celebran el Año Nuevo el 1 de enero. Dependiendo de la localidad y de la etnia a la que se pertenezca, en India existen diversas celebraciones con motivo del Año Nuevo entre las que destaca Diwali, también conocido como "Festival de Luces", la cual es una colorida y alegre celebración que se lleva a cabo durante cinco días para conmemorar la victoria de Rama sobre el demonio Ravana, así como el comienzo de un nuevo año lunar. En 2021, esta celebración comenzará el 4 de noviembre.

Sri Lanka también es de los países que celebran el Año Nuevo en una fecha diferente. En esta isla del sudeste asiático, el Año Nuevo se celebra el 13 o el 14 de abril y se alinea con la luna nueva pues, de acuerdo con la astrología cingalesa, el Año Nuevo comienza cuando el sol pasa de Meena Rashiya (Piscis) a Mesha Rashiya (Aries); además, esta celebración también marca el final de la temporada de cosecha.

En Corea, el Año Nuevo se celebra en concordancia con el calendario lunar. Las celebraciones se extienden a lo largo de tres días en los que las familias agradecen por el año que pasó.

En Arabia Saudita existen razones muy diferentes para no celebrar el Año Nuevo el 1 de enero. En aquel país, la gente tiene prohibido llevar a cabo cualquier celebración con motivo del Año Nuevo debido a un dictamen supremo de los musulmanes que aplica tanto para locales como para turistas.

Por otro lado, en Israel, se festeja el Año Nuevo entre septiembre y octubre pues consideran ese período como el mes en que Dios creó al mundo, según el mes hebreo denominado Tishrei. Esta festividad judía es llamada Rosh Hashanah y toma lugar durante 10 días conocidos como los Días de Reflexión y culmina con el Yom Kippur o el Día del Perdón.

Un ejemplo más es el de Irán, un país que se rige por su propio calendario y en donde el Año Nuevo toma lugar durante el primer día de primavera. Esta celebración conocida como Nowruz significa Nuevo Día, ocurre a finales de marzo y es un legado de la cultura persa. ?Turquía es otro de los países con su propia fecha de Año Nuevo. En este país, el año nuevo es conocido como R'as as Sana y se celebra en el mes de Muharram, cuando los musulmanes recuerdas la emigración de Mahoma. En 2021, esta celebración tendrá lugar el 9 de agosto.