Louise Arbour será la nueva gobernadora general de Canadá

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense Mark Carney anunció el martes que la jueza retirada de la Corte Suprema, Louise Arbour, será la próxima gobernadora general de Canadá.

La gobernadora general es la representante del rey Carlos III de Gran Bretaña. El rey es el jefe de Estado en Canadá, miembro de la Mancomunidad de antiguas colonias.

Carney señaló que Carlos aprobó el nombramiento a recomendación suya.

"Tendré la oportunidad de mantener conversaciones muy profundas con Arbour en privado sobre asuntos que afectan a Canadá y al resto del mundo", afirmó el primer ministro.

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La gobernadora general tiene importantes deberes constitucionales, pero el cargo es mayormente ceremonial y simbólico. Carney eligió a una francófona para el puesto.

Al preguntársele si se considera monárquica, Arbour respondió en francés que "realmente no sé qué se supone que significa ese término", pero expresó su apoyo al sistema actual.

"Seré la representante de la Corona en un arreglo constitucional que ha servido extremadamente bien a Canadá a lo largo de nuestra historia, y aún más en las últimas décadas", afirmó.

Arbour reemplazará a Mary Simon, la primera gobernadora general indígena de Canadá, quien cumplirá cinco años en el cargo en julio.

"La falta de conocimientos de francés de la anterior gobernadora general, Mary Simon, atrajo críticas de muchos comentaristas francófonos", señaló Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Béland indicó que Arbour es muy conocida y respetada en el Quebec francófono. Observó que su nombramiento llega en un momento en que el partido provincial Parti Québécois promete organizar un referéndum de independencia para 2030 si forma un gobierno mayoritario después de las elecciones generales del 5 de octubre en la provincia.

"Tener a una francófona como gobernadora general podría ayudar", afirmó Béland.

Carney dijo que Arbour, de 79 años, es jurista, jueza y líder de renombre mundial en derechos humanos y justicia. Fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Justicia de Ontario, del Tribunal de Apelación de Ontario y de la Corte Suprema de Canadá.

En 1996, las Naciones Unidas la nombraron fiscal jefa de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Encabezó esfuerzos que derivaron en la primera condena por genocidio desde la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y la primera acusación por crímenes de guerra contra un jefe de Estado en funciones.

Más tarde fue representante especial de la ONU para la migración internacional de 2017 a 2018.

Después de que Estados Unidos obtuvo la independencia de Gran Bretaña, Canadá siguió siendo una colonia hasta 1867 y, posteriormente, continuó como una monarquía constitucional con un sistema parlamentario al estilo británico.