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Marchan en Suiza contra la misoginia

Por AP

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Marchan en Suiza contra la misoginia
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      Berna, Suiza.- Cientos de hombres encabezaron el sábado una manifestación en la capital suiza para denunciar la misoginia y una plaga de violencia contra las mujeres, e insistieron en que los hombres deben asumir un papel más importante y visible para combatir ambos fenómenos.

      La concentración "Hombres contra la violencia contra las mujeres", realizada frente al Parlamento, se produce tras preocupaciones elevadas y persistentes de que las expresiones de misoginia están demasiado presentes en internet entre adolescentes y hombres jóvenes, y de que otros hombres deben construir un contrarrelato más sólido.

      Esto ocurre mientras algunos influencers de los márgenes de la "manosfera" de derecha se envalentonaron tras la victoria presidencial de Donald Trump en 2024 para justificar y amplificar burlas misóginas y amenazas en internet.

      Académicos y grupos de defensa han intentado cartografíar por primera vez el alcance del movimiento en Suiza.

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      En una encuesta publicada en junio por la Universidad de Zúrich y mencare, una organización que agrupa entidades suizas de hombres y padres, se encontró que la mitad de los encuestados varones de 18 a 24 años había expresado preocupación por que "los hombres de verdad están cada vez más marginados en la sociedad" y tenía "una visión restrictiva y basada en la dominación de la masculinidad".

      El ministro de Justicia, Beat Jans, pide concienciar sobre los peligros de las invectivas violentas en internet contra las mujeres.

      "No son todos los hombres. Pero también debemos admitirlo: casi siempre son hombres. La violencia de los hombres no comienza con el primer golpe; comienza con un comentario despectivo".

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