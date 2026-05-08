Marco Rubio visita Italia y Vaticano para diálogo diplomático

ROMA (AP) — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio instó el viernes a los aliados europeos a ir más allá de la retórica y tomar medidas concretas contra Irán, incluso cuando buscaba enmendar los lazos tensos con Italia y el Vaticano durante una visita de dos días tras las tensiones por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Marco Rubio busca distensión con Italia y Vaticano

Tras reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con el canciller Antonio Tajani, Rubio advirtió que Teherán trata de imponer el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz, calificando la medida de "inaceptable" y una amenaza para la seguridad global.

"Todo el mundo dice que Irán es una amenaza. Todo el mundo dice que Irán no puede tener un arma nuclear... pero hay que hacer algo al respecto", aseveró Rubio a los periodistas en Roma. "Si la respuesta es no... entonces más vale que tengan algo más que simples declaraciones enérgicas para respaldarlo".

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Advertencias sobre control iraní en estrecho de Ormuz

Una clara "línea roja" Rubio resaltó que Irán trata de normalizar el control sobre una vía marítima internacional, un precedente que, señaló, podría alentar medidas similares en otros lugares. También advirtió a Teherán contra atacar activos marítimos estadounidenses, al afirmar que Estados Unidos había frustrado ataques contra tres buques de la Armada en el estrecho.

"La línea roja es clara. Si amenazan a estadounidenses, van a volar en pedazos", dijo.

Rubio sostuvo que Washington estaba siguiendo una vía diplomática, incluida una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a preservar la libertad de navegación. Añadió que Estados Unidos esperaba el viernes la respuesta de Irán a los esfuerzos diplomáticos en curso.

La visita de Rubio se produce luego de semanas de fuertes desacuerdos entre Washington y Roma sobre la guerra con Irán, los aranceles y las críticas del presidente Donald Trump tanto a Meloni como al papa León XIV.

Meloni describió su reunión con Rubio como "constructiva, franca y productiva", centrada tanto en las relaciones bilaterales como en los principales asuntos internacionales. Dijo que las conversaciones abordaron temas estratégicos, incluidos Oriente Medio, la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, Ucrania, China y áreas de interés italiano como Libia y Líbano.

"Ambos entendemos lo importante que es la relación transatlántica, pero también entendemos que cada país debe defender sus propios intereses nacionales", subrayó Meloni tras la reunión.

Tajani adoptó un tono más conciliador tras reunirse con su homólogo estadounidense, reafirmando la importancia de la alianza transatlántica.

"Estoy convencido de que Europa necesita a Estados Unidos —Italia necesita a Estados Unidos— y Estados Unidos también necesita a Europa e Italia", dijo Tajani, y añadió que esperaba que "las tensiones se hayan calmado".

Agregó que hablaron sobre la guerra con Irán y sus repercusiones en Líbano, así como acerca de la situación en Venezuela y Cuba. El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, describió que Rubio también planteó la necesidad de proteger los intereses económicos y de poner fin a la guerra en Ucrania.

A pesar del intento de aliviar las tensiones, persisten las diferencias sobre el conflicto con Irán. Italia se ha opuesto a la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, y Meloni la calificó de "ilegal", y ha resistido involucrarse en operaciones ofensivas.

Tajani dijo que Italia estará dispuesta a aportar fuerzas navales para ayudar en el desminado del estrecho de Ormuz una vez que se alcance un alto el fuego permanente, y a mantener su papel en la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano. También resaltó la importancia de que continúe la presencia de tropas estadounidenses en Europa ante la preocupación por posibles reducciones.

Tensiones y cooperación en defensa y economía

Rubio dijo que "no hay una decisión final" sobre ajustes de tropas de la OTAN, señalando que cualquier cambio dependerá de los intereses nacionales de Estados Unidos y de las prioridades globales.

Estados Unidos ha anunciado su decisión de retirar a 5.000 militares de Alemania y Trump ha amenazado con sacar más tropas de Italia y España por su postura sobre la guerra.

Italia, un centro logístico clave para las operaciones de Washington y de sus aliados en el Mediterráneo y más allá, ya ha señalado límites a su cooperación. En marzo, se negó a permitir que bombarderos estadounidenses con destino a Oriente Medio utilizaran una base en Sicilia sin aprobación parlamentaria, lo que refleja restricciones constitucionales y una fuerte oposición interna a la guerra.

Meloni, debilitada por una reciente derrota en un referéndum y ante la inquietud pública por el conflicto, ha insistido en que cualquier uso de bases italianas para operaciones ofensivas requerirá el respaldo del Parlamento.

La guerra también ha incrementado la preocupación por la economía italiana: Meloni ha advertido que las interrupciones en el estrecho de Ormuz corren el riesgo de elevar los costos de la energía y la inflación, y que las amenazas de aranceles de Estados Unidos pesan sobre la economía italiana, impulsada por las exportaciones.

Intento de distensión en el Vaticano Rubio también buscó aliviar las tensiones con el Vaticano tras las críticas de Trump a los exhortos del papa a la paz. Tras una larga reunión el jueves con el pontífice y con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, Rubio dijo que Washington sigue comprometido con una relación "productiva y fructífera" con la Iglesia católica.

"La perspectiva del presidente es clara. Cree que Irán es una amenaza y que hay que abordarla. Y esa postura se mantiene sin cambios", afirmó Rubio.

Rubio confirmó que la situación de Cuba también se abordó en el Vaticano, y que Washington espera que la organización benéfica Caritas de la Iglesia siga distribuyendo ayuda humanitaria.

Rubio dijo que Estados Unidos ha proporcionado unos 6 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, para ser distribuida a través de Caritas, si los cubanos lo permiten. Añadió que Washington también ha ofrecido hasta 100 millones de dólares adicionales en ayuda, pero que el gobierno cubano no la ha aceptado hasta ahora. Rubio culpó al gobierno de Cuba de bloquear la asistencia y empeorar las condiciones, y lo describió como "incompetente".

Funcionarios estadounidenses señalaron que las conversaciones en el Vaticano subrayaron los sólidos vínculos bilaterales y un compromiso compartido con la promoción de la paz, incluso pese a las diferencias sobre la guerra con Irán.