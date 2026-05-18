Más de 3 mil muertos en Líbano por combates de Israel vs. Hezbollah

BEIRUT, Líbano (AP) — La cifra de muertos en la más reciente ronda de combates entre Israel y Hezbollah en Líbano superó los 3.000, informó el lunes el Ministerio de Salud libanés.

El ministerio indicó que la cifra asciende ahora a 3.020 incluidos 292 mujeres y 211 niños. Los combates, que no se han detenido pese a un frágil alto el fuego, comenzaron el 2 de marzo, cuando el grupo político paramilitar aliado de Irán lanzó ataques contra Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Desde entonces, Israel ha invadido el sur de Líbano y ha bombardeado la capital, Beirut, y otras zonas, al afirmar que apunta a los esfuerzos de Hezbollah por rearmarse. El grupo, también una poderosa entidad política en Líbano, ha resistido la presión —incluida la del gobierno libanés— para desarmarse.

Más de un millón de personas han sido desplazadas en Líbano por los combates, y algunas se refugian en tiendas de campaña a lo largo de carreteras y junto al mar en Beirut. Israel, por su parte, ha tenido dificultades para frenar los frecuentes ataques con drones de Hezbollah.

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Conversaciones directas sin precedentes entre Israel y Líbano, facilitadas por Estados Unidos, dieron lugar al alto el fuego que comenzó el 17 de abril y se ha extendido hasta junio. Los vecinos están oficialmente en guerra desde que Israel fue creado en 1948.

Sin embargo, Hezbollah no participa de las conversaciones.

Funcionarios israelíes se han centrado en desarmar a Hezbollah y han descrito las negociaciones como un paso previo a una posible normalización de las relaciones diplomáticas. Funcionarios libaneses han señalado que buscan un acuerdo de seguridad o un armisticio que no llegue a la normalización.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido públicamente una reunión entre el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras que Aoun ha rechazado reunirse o hablar directamente con Netanyahu en esta etapa, una decisión que probablemente generaría reacciones adversas en Líbano, donde las conversaciones con Israel fueron recibidas con protestas.

Veinte soldados israelíes, dos civiles israelíes dentro de Israel y un contratista de defensa que trabajaba en el sur de Líbano han muerto del lado israelí.

Las fuerzas de paz de la ONU en el sur de Líbano también han quedado atrapadas en el fuego cruzado y seis han muerto.