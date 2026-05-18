Médico estadounidense infectado con ébola en Congo

KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — Un médico estadounidense figura entre los casos recién confirmados en un brote en la República Democrática del Congo de una variante rara del virus del ébola que no cuenta con terapias ni vacunas aprobadas, informó el lunes un funcionario congoleño, mientras las muertes superan las 100 en dos provincias y surgen detalles sobre la respuesta tardía del gobierno al brote.

El doctor Jean-Jacques Muyembe, director médico del Instituto Nacional de Investigación Biomédica de Congo, dijo a The Associated Press que el médico está entre los casos en Bunia, capital de la provincia de Ituri.

La OMS declaró el domingo una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote. Hasta el lunes, había más de 300 presuntos casos y 118 muertes en las provincias de Ituri y Kivu del Norte y dos muertes en la vecina Uganda.

La cepa Bundibugyo se propagó sin ser detectada durante al menos unas semanas, declararon expertos en salud y trabajadores humanitarios. Ahora se han confirmado casos en Bunia, Goma —la capital de Kivu del Norte — Mongbwalu, Butembo y Nyakunde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Debido a que las pruebas iniciales buscaron la cepa equivocada de ébola, obtuvimos falsos negativos y perdimos semanas de tiempo de respuesta", indicó Matthew M. Kavanagh, director del Centro de Política y Política de Salud Global de la Universidad de Georgetown. "Estamos tratando de ponernos al día frente a un patógeno muy peligroso".

Criticó la decisión del gobierno de Trump de retirarse de la OMS y hacer profundos recortes en la ayuda exterior. "Cuando sacas miles de millones de la OMS y desmantelas los programas de primera línea de USAID, destruyes precisamente el sistema de vigilancia diseñado para detectar estos virus temprano", señaló.

Otros expertos también sonaron la voz de alarma.

"Sabemos que los hospitales ya están bajo presión por los pacientes", sostuvo Samuel Roger Kamba, ministro de Salud congoleño, durante una visita a Bunia, capital de Ituri y su ciudad más grande. "Pero nos estamos preparando para tener centros de tratamiento en los tres sitios, a fin de poder ampliar nuestras capacidades". La OMS anunció que envió expertos y suministros.

Respuesta tardía

La primera persona murió por el virus el 24 de abril en Bunia, y el cuerpo fue repatriado a la zona sanitaria de Mongbwalu, una zona minera con una gran población, informaron autoridades.

"Eso hizo que el brote de ébola se agravara", apuntó Kamba.

Cuando otra persona enfermó el 26 de abril, se enviaron muestras a Kinshasa para su análisis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. El 5 de mayo, la OMS fue alertada de unas 50 muertes en Mongbwalu, incluidas cuatro de trabajadores de salud. El primer caso se confirmó el 14 de mayo.

Las muestras de los casos de Bunia se analizaron inicialmente para la cepa Zaire, la más común del ébola, indicaron funcionarios congoleños. Dieron negativo, aseguró el doctor Richard Kitenge, responsable de incidentes de ébola del Ministerio de Salud.

La primera confirmación de ébola llegó el 14 de mayo, y la cepa Bundibugyo se confirmó al día siguiente. Ahora se están enviando más recursos a la región.

"La situación es bastante preocupante y está evolucionando bastante rápido", dijo a la AP Esther Sterk, del grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras. "Se detectó bastante tarde". Pero aseveró que eso suele ocurrir con los brotes de ébola, que tiene síntomas similares a otras enfermedades tropicales.

Reportes de estadounidenses expuestos al virus

CBS News informó el domingo que al menos seis estadounidenses han estado expuestos al virus del ébola en Congo, citando fuentes anónimas de organizaciones internacionales de ayuda. The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente a los otros.

Funcionarios de salud de Estados Unidos apuntaron el domingo que el riesgo para los estadounidenses era bajo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron avisos de viaje instando a sus ciudadanos en Congo y Uganda a evitar a personas que presenten síntomas como fiebre, dolor muscular y sarpullido. El CDC está "implementando medidas apropiadas para identificar a personas con cualquier síntoma" en los puntos de entrada, expresó la agencia.

Esta es una variante rara de ébola

El ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que provoca es rara, pero grave y a menudo mortal.

El virus Bundibugyo es una variante rara. Aunque desde 1976 se han producido más de 20 brotes de ébola en Congo y Uganda, esta es apenas la tercera vez que se detecta el virus Bundibugyo.

Provoca fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad, diarrea, vómitos, dolor de estómago y sangrado o moretones sin explicación, según los CDC de Estados Unidos.

El doctor Gabriel Nsakala, profesor de salud pública que ha participado en respuestas a brotes anteriores de ébola, afirmó que Congo tiene amplia experiencia en el manejo de brotes, pero que los esfuerzos de respuesta podrían complicarse por la cepa.

El virus Bundibugyo se detectó por primera vez en el distrito ugandés de Bundibugyo durante un brote de 2007-2008 que infectó a 149 personas y mató a 37. La segunda vez fue en 2012, en un brote en Isiro, Congo, donde se reportaron 57 casos y 29 muertes.

Kaseya, director general del CDC de África, dijo a Sky News el domingo que está en "modo de pánico" debido a la falta de medicamentos y vacunas, pero debe haber algunos posibles tratamientos en las próximas semanas.

La región ya enfrenta una crisis humanitaria

Mongbwalu, en Ituri, está en una remota parte oriental de Congo, con una red vial deficiente, y está a más de 1,000 kilómetros (620 millas) de la capital del país, Kinshasa.

El este de Congo enfrenta una crisis humanitaria y la amenaza de grupos armados que han matado a decenas y desplazado a miles en Ituri durante el último año.

"En realidad, nadie tiene una comprensión completa de cuán grave es esta crisis", expresó un funcionario de la ONU con sede en Bunia, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

El personal debe trabajar desde casa y evitar el contacto físico y las zonas concurridas, manifestó el funcionario, en medio de preocupaciones por el cese de actividades en una región que depende de la ayuda humanitaria.

Ituri tiene más de 273,000 personas desplazadas, según la ONU.

Ruanda cerró su frontera terrestre con Congo el domingo. Reporteros de AP intentaron cruzar la frontera el domingo y el lunes por la mañana, pero se les informó que estaba cerrada excepto para quienes tuvieran boletos de vuelos internacionales. Las autoridades ruandesas no han respondido a una solicitud de comentarios.