México y Unión Europea firman modernización de acuerdo comercial

CIUDAD DE

, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- En momentos de dificultades geopolíticas, los gobiernos de

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y de lafirmarán el próximo 22 de mayo lacomercial que actualmente tienen; además, se buscará incrementar la cooperación en materia de migración, delincuencia organizada, seguridad e inversiones.Lo anterior significará que, además de la, anuncios dey de los compromisos en materia deentre ambas partes, haya un acuerdo de cooperación entre la Oficina Europea de Policía (Europol) y los cuerpos de seguridad de, dijeron funcionarios del bloque europeo.Se trata de promover el, acciones contra elporque la seguridad y la prosperidad están interconectadas, expusieron."Vamos a trabajar en el ámbito de la lucha contra el, la, avances en la seguridad energética, la, la investigación y el desarrollo e intercambios académicos", explicaron.Comentaron que, como socios del Tratado entre la), defenderán ely elen momentos en que hay países que imponen aranceles, hay tensiones geopolíticas y falta de acuerdos.Expusieron que el bloque europeo cooperará en asuntos como los, el, la paz, la justicia, temas de género, a la par que separa bien de la economía y la seguridad.Dentro del acuerdo hay unsobre, como la proveeduría deEn materia de inversión, dijeron que "laestá trabajando con las autoridades mexicanas y las empresas europeas en unasustancial", en sectores estratégicos como, transporte, salud, finanzas sostenibles yPor ejemplo, en, eólica, producción local de productos farmacéuticos, entre otros.Comentaron que hay dos acuerdos, uno que es ely otro; este último entrará en vigor en cuanto se apruebe por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, pero aún no hay fecha y "esperamos que sea en breve".Luego está el, lo que llevará más tiempo porque requiere la aprobación de losde los socios de la