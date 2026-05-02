Ministro alemán Pistorius comenta reducción de tropas estadounidenses

BERLÍN (AP) — El ministro de Defensa de Alemania pareció tomarse con calma el sábado el anuncio del Pentágono de que Estados Unidos planea retirar del país a unos 5.000 soldados, el más reciente intento del presidente Donald Trump de reducir el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.

Declaraciones del ministro Boris Pistorius

Boris Pistorius afirmó que la reducción, con la que Trump ha amenazado durante años, era esperada, y señaló que las naciones europeas necesitaban asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa. Pero también subrayó que la cooperación en materia de seguridad beneficiaba a ambas partes de la asociación transatlántica.

"La presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, favorece nuestros intereses y los de Estados Unidos", declaró Pistorius a la agencia de noticias alemana dpa.

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La retirada prevista enfrentó una resistencia bipartidista en Washington, donde las críticas de los demócratas no se hicieron esperar, mientras que los republicanos externaban su preocupación de que ello enviaría la "señal equivocada" al presidente ruso Vladímir Putin, cuya invasión a gran escala de Ucrania entró recientemente en su quinto año.

Contexto y reacciones políticas

La decisión de Trump se produce mientras arremete contra los aliados europeos por su falta de disposición a sumarse a la campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ha criticado a líderes como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el primer ministro británico Keir Starmer.

Merz criticó la semana pasada la guerra en Irán, al afirmar que Estados Unidos está siendo "humillado" por el liderazgo iraní y al reprochar la falta de estrategia de Washington.

En otra señal de fricción, Trump acusó a la Unión Europea de no cumplir con su acuerdo comercial con Estados Unidos y anunció planes para aumentar al 25% los aranceles a los automóviles y camiones producidos en el bloque a partir de la próxima semana, una medida que sería particularmente dañina para Alemania, un importante fabricante de automóviles.

Al menos un legislador de la Unión Europea calificó el aumento arancelario de "inaceptable" y acusó a Trump de incumplir otro compromiso de Estados Unidos en materia comercial.

Estados Unidos envió más soldados tras la invasión rusa de Ucrania

La salida de 5.000 soldados de Alemania equivaldría a aproximadamente una séptima parte de los 36.000 militares estadounidenses estacionados en el país. El Pentágono ofreció pocos detalles sobre qué tropas u operaciones se verían afectadas.

La retirada está programada para los próximos 6 a 12 meses. Trump había dicho previamente que retiraría 9.500 soldados de Alemania durante su primer mandato, pero no inició el proceso, y el expresidente demócrata Joe Biden detuvo formalmente la retirada prevista poco después de asumir el cargo en 2021.

De manera más amplia, entre 80.000 y 100.000 efectivos de Estados Unidos suelen estar desplegados en Europa, dependiendo de operaciones, ejercicios y rotaciones de tropas. Washington incrementó su despliegue europeo después de que Rusia iniciara su guerra a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Aliados de la OTAN como Alemania han esperado durante más de un año que esas tropas sean las primeras en marcharse.

"Los europeos debemos asumir más responsabilidad por nuestra seguridad", sostuvo Pistorius en sus declaraciones a dpa, al tiempo que destacó los esfuerzos recientes de Alemania para reforzar sus fuerzas armadas, acelerar las adquisiciones y desarrollar infraestructura.

La portavoz de la OTAN Allison Hart escribió el sábado en X que la alianza transatlántica "trabaja con Estados Unidos para comprender los detalles de su decisión sobre la postura de fuerzas en Alemania".

"Este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad por nuestra seguridad compartida", añadió, al señalar "avances" hacia un objetivo entre los aliados de la OTAN para que cada uno invierta el 5% de su producción económica en defensa.

Una "revisión exhaustiva" impulsó la decisión de reducir tropas

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó en un comunicado que la "decisión se produce tras una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento en Europa y reconoce los requisitos del escenario y las condiciones sobre el terreno".

Un funcionario de defensa de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos sensibles, afirmó que las ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos no tenían conocimiento previo de la decisión de reducir en 5.000 las tropas y se enteraron "en tiempo real".

La mayoría de los militares estadounidenses en Alemania pertenecen al Ejército y a la Fuerza Aérea.

Alemania alberga varias instalaciones militares estadounidenses, entre ellas, la sede de los mandos de Estados Unidos para Europa y África, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde se atendió a heridos de las guerras en Afganistán e Irak. También hay misiles nucleares estadounidenses estacionados en el país.

La retirada de 5.000 soldados —el tamaño de un equipo de combate de brigada— de Alemania probablemente tendría un impacto limitado en la capacidad de combate, pero "en términos del mensaje sobre el compromiso de Estados Unidos, es muy diferente", dijo otro funcionario de defensa de Estados Unidos.

El único equipo de combate de brigada permanente en Alemania es el 2do Regimiento de Caballería, junto con una brigada de aviación y otros recursos, cuya función se considera importante en la capacidad de Estados Unidos —y de la OTAN— para disuadir amenazas.

Legisladores republicanos expresan preocupación por el plan de retirada

Tras el rápido rechazo de los demócratas el viernes, los líderes republicanos de ambos comités de servicios armados del Congreso dijeron el sábado que estaban "muy preocupados" por la retirada de tropas.

El senador de Mississippi, Roger Wicker, y el representante de Alabama, Mike Rogers, señalaron que la decisión corría el riesgo de "socavar la disuasión y enviar la señal equivocada a Vladímir Putin".

También afirmaron que el Pentágono había decidido cancelar el despliegue previsto del Batallón de Fuego de Largo Alcance del Ejército. Esto no se menciona en el comunicado de Parnell.

Wicker y Rogers indicaron que cualquier cambio significativo en la postura de fuerzas de Estados Unidos en Europa amerita revisión y coordinación con el Congreso.

"Esperamos que el Departamento participe con sus comités de supervisión en los próximos días y semanas sobre esta decisión y sus implicaciones para la disuasión de Estados Unidos y la seguridad transatlántica", manifestaron en una declaración conjunta.

También señalaron que Alemania ha atendido el llamado de Trump para asumir una mayor parte de la carga del gasto en defensa en Europa, al tiempo que ha dado a las fuerzas de Estados Unidos acceso a sus bases y a su espacio aéreo en la guerra contra Irán.

Trump ha reflexionado durante años sobre reducir la presencia militar estadounidense en Alemania, y ha arremetido contra la OTAN por su negativa a ayudar a Washington en la guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los aliados estadounidenses en la OTAN se han preparado para una retirada de tropas de Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo, ya que Washington ha advertido que Europa tendría que ocuparse en el futuro de su propia seguridad, incluida la de Ucrania.