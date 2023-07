Monreal exige a Morena retiro de espectaculares de las "corcholatas"

A-AA+

Ricardo Monreal Ávila solicitó formalmente a la dirigencia nacional de Morena que ordene a los aspirantes presidenciales del partido el retiro de los espectaculares y pintas en bardas que se han instalado a lo largo y ancho del país, "y que expresan promoción personalizada".

En una carta dirigida al presidente de Morena, Mario Delgado, el político zacatecano advierte que el derroche en que están incurriendo sus compañeros de partido "es contrario a la austeridad republicana que predicamos".

"He recorrido buena parte del territorio nacional y en cada uno de los lugares que visito, así como en las carreteras y calles, me consta la colocación de miles de anuncios espectaculares y de bardas pintadas, así como la distribución de objetos utilitarios con nombres e imágenes de algunos aspirantes".

En este sentido señala que la inequidad es una fuente de reclamo en todo proceso que se presuma democrático.

"Todas y todos debemos coincidir en que la inequidad es contraria a la unidad de nuestro partido y nuestro movimiento", recalca.

Ricardo Monreal recuerda a Mario Delgado que corresponde a la dirigencia nacional cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Nacional de Morena.

Subraya que en el numeral 5.1 del acuerdo del pasado 11 de junio, en el que se establecieron las reglas para la elección de quien coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, se dispuso que los aspirantes "evitarán el derroche publicitario".

Además, remarca que en las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral se estipularon condicionantes para la propaganda, en las que se enfatiza que queda estrictamente prohibido emplear recursos espectaculares, lonas personalizadas; impresos personalizados (dípticos, volantes, trípticos, periódicos, etc.); Pinta de bardas; Utilitarios personalizados; Pauta en redes sociales y Spots de radio y televisión.

"Como fundador, militante y defensor de la Cuarta Transformación, solicito de manera atenta y respetuosa moderar el exceso de la publicidad y no incurrir en violación de los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de nuestro partido.

"En específico, te solicito proponer al CEN de MORENA que pueda requerir a la y los aspirantes el retiro de los espectaculares y bardas que se han instalado a lo largo y ancho del país, y que expresan promoción personalizada", puntualiza en su carta.