Mueren cinco en ataques aéreos israelíes en sur de Líbano

BEIRUT (AP) — Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano mataron al menos a cinco personas el viernes, al tiempo que el grupo político-paramilitar Hezbollah lanzó cohetes al norte de Israel, sin causar víctimas.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que un ataque aéreo israelí contra la aldea sureña de Toura, cerca de la ciudad portuaria de Tiro, mató a cuatro personas e hirió a ocho. La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, reportó otro ataque aéreo cerca de la aldea suroriental de Kfar Chouba y señaló que mató a un paramédico de la Defensa Civil libanesa.

Los ataques se produjeron horas después que el portavoz en árabe del ejército israelí emitiera una advertencia de evacuación a los residentes de seis aldeas de la provincia de Tiro, incluida Toura.

A primera hora de la tarde, Hezbollah disparó una andanada de cohetes hacia el norte de Israel. El ejército israelí indicó que derribó un cohete y que el resto cayó en zonas abiertas sin causar víctimas.

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El más reciente intercambio entre Israel y Hezbollah, pese a un alto el fuego vigente desde el 17 de abril, ocurrió dos días después del primer ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut desde que entró en vigor el alto el fuego.

El ejército israelí afirmó el jueves que había matado a Ahmed Balout, a quien identificó como comandante de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah, junto con otros dos milicianos. Hezbollah no ha hecho declaraciones al respecto.

Israel asegura que ha matado a más de 85 milicianos de Hezbollah y atacado 180 sitios utilizados por el grupo en la última semana, sin aportar pruebas.

El presidente libanés Joseph Aoun dijo a una delegación visitante de la Unión Europea que los países europeos deberían presionar a Israel para que se comprometa con el alto el fuego y se abstenga de "detonar y demoler" viviendas en aldeas bajo ocupación israelí, declaró el viernes.

Aoun añadió, en comentarios difundidos por su oficina, que Líbano está comprometido con el alto el fuego para iniciar negociaciones que pongan fin a las condiciones actuales.

Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad, declaró a los periodistas tras la reunión con Aoun que Israel y Hezbollah están tomando al Líbano como "rehén".

"Hezbollah debería detener sus ataques y desarmarse, e Israel debería poner límites a sus ataques aéreos que apuntan y han apuntado contra centros humanitarios", resaltó Lahbib.

Más tarde, Aoun se reunió con Simon Karam, jefe de la delegación libanesa para las conversaciones con Israel en Washington. Se espera que la reunión se celebre en Washington el jueves y viernes de la próxima semana.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel, dos días después que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra su principal aliado, Irán. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y lanzó una invasión terrestre del sur de Líbano, capturando decenas de localidades y aldeas a lo largo de la frontera.

Posteriormente, Líbano e Israel sostuvieron sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas. Ambos países han estado formalmente en guerra desde la fundación del Estado de Israel en 1948.

Un alto el fuego de 10 días declarado en Washington entró en vigor el 17 de abril. Más tarde, el alto el fuego se extendió por tres semanas.